Без овсянки: 5 завтраков для детей перед школой, которые они уплетают за обе щеки

Чтобы обеспечить вашего ребенка силами на весь учебный день, нужно особое внимание уделить питанию. У нас есть для вас 5 рецептов вкусных и сытных завтраков для школьников на каждый день и все они ну очень вкусные!

Сбалансированный и полезный завтрак – это залог здоровой жизни, прекрасного самочувствия в течение дня. Особенно старательно нужно выбирать питание для детей школьного возраста.

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"Вы сначала заставьте их вообще позавтракать", – скажете вы. Мы подготовили для вас пять вариантов вкусных и полезных завтраков, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Среди вариантов завтраков для детей есть как сладкие рецепты, так и соленые – выбирать вам!

Омлет из яиц с добавлением овощей, зелени с цельнозерновым хлебом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1



Омлет на завтрак / Фото Смак

Для приготовления омлета взбейте яйца с молоком, добавьте специй по вашему вкусу. Нарежьте мелкими кубиками сладкий перец и соедините с яичной смесью. Разогрейте сковородку со сливочным маслом или приготовьте омлет на сухой сковородке. Вылейте яичную массу на сковородку и накройте крышкой. Нарежьте помидоры кружочками и положите сверху на омлет. Снова накройте крышкой и готовьте 5 минут на маленьком огне. Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею омлет. Сложите омлет пополам с помощью лопатки и готовьте его еще 3 – 4 минуты. Готовое блюдо подавайте с куском цельнозернового хлеба. Приятного аппетита!

– 2 куриных яйца;– 50 мл молока;– 1 ч. л. сливочного масла;– соль на ваш вкус;– 100 г сладкого перца;– 1 помидор;– любимая зелень (кинза, петрушка, укроп, базилик);– 1 кусок цельнозернового хлеба.

Дополнительно к блюду можно дать ребенку горстку свежих ягод или фруктов.

Бутерброд с яйцами, салатом и сыром

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1



Бутерброды с разными начинками / Фото повар

– 1 кусок цельнозернового хлеба;– 2 отварных куриных яйца;– 1 шарик сыра моцарелла (около 120 граммов);– свежие листья салата;– помидор.

Приготовление:

Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Этот процесс займет у вас более 6 – 7 минут. Слейте воду и охладите яйца. Почистите яйца от скорлупы и нарежьте на кусочки. Выложите на кусок хлеба яйца, накройте свежими листьями салата. Нарежьте кружочками помидор и выложите с шариком сыра на бутерброд. Приятного аппетита!

Дополнительно к блюду можно дать ребенку горстку свежих ягод или фруктов.

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Творожная запеканка с ягодами и сметаной

Время: 25 минут

25 минут Порции: 1 – 2



Творожная запеканка / Фото Гастроном

– 200 г творога;– 1 куриное яйцо;– 1 ст. л. меда;– 150 г любимых ягод;– 2 ст. л. манной крупы;– 1 ст. л. сметаны.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске соедините все ингредиенты кроме сметаны и перемешайте в однородную массу. В силиконовую форму для выпекания, интереснее для ребенка будет даже если она будет фигурной, выложите творожную массу. Отправьте ее выпекаться в духовку на 15 – 20 минут. Следите за готовностью блюда, ведь у всех разные духовки. Готовый сырник охладите, выньте из формы и подавайте со сметаной. Приятного аппетита!

Банановые панкейки

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2



Панкейки / Фото Смачно

– 1 банан;– 1 куриное яйцо;– 250 мл молока;– 180 г муки;– 2 ч. л. сахара или меда;– 2 ст. л. масла;– 1 ч. л. разрыхлителя;– щепотка соли.

Приготовление:

Соедините молоко с яйцом, сахаром, солью и влейте масло. Тщательно смешайте все ингредиенты венчиком или миксером. Разомните банан вилкой в пюре и добавьте в тесто, перемешайте. Просейте муку в тесто через сито, чтобы не было комочков. На разогретой сухой сковородке обжарьте панкейки с обеих сторон до готовности. Преимущественно на одну сторону уходит 1 минута. Подавайте панкейки с кленовым сиропом или ягодами. Приятного аппетита!

Цельнозерновые блины с творогом и ягодами

Время: 30-40 минут

30-40 минут Порции: 2 – 4



Блины с творогом / Фото Смачно

– 200 г цельнозерновой муки (может быть пшеничная, ржаная, гречневая, овсяная);– 100 – 120 мл молока;– 250 мл теплой воды;– 2 яйца;– 2 ст. л. масла;– щепотка соли.– 300 – 400 г домашнего творога;– сладкие ягоды или фрукты на ваш вкус.

Приготовление:

Взбейте с помощью миксера яйца с сахаром и солью. Теплое молоко влейте в яичную массу тонкой струйкой. Снова взбейте массу. Добавьте к яичной массе муку, вымешайте тесто и только тогда влейте воду и масло. Перемешайте тесто на блины и оставьте настояться на 5 – 10 минут. Разогрейте сковородку для блинов и обжарьте их с обеих сторон. В центр блина выложите сыр, ягоды или нарезанные фрукты и заверните конвертом или рулетом на выбор. Подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!

Вкусного и полезного завтрака вам и вашим детям!