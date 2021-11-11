Пюре из зеленого горошка и шпината: идеальный гарнир на каждый день.
11 ноября 2021 , 19:28Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Если вы ищете альтернативу привычным гарнирам – у нас есть интересный вариант! Это гороховое пюре со шпинатом. Быстрое, легкое в приготовлении и очень питательное.
Пюре из зеленого горошка будет отлично смаковать с мясными и рыбными блюдами. Также вы можете приготовить его заранее, ведь хранить его можно в холодильнике более 2-3 суток.
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Пюре из зеленого горошка
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Гороховое пюре / Фото Владимира ЯрославскогоИнгредиенты:
– 400 граммов зеленого горошка;
– 100 граммов репчатого лука;
– 60 граммов свежего шпината;
– 15 граммов масла;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разморозьте горошек.
- Нарежьте лук мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле.
- Добавьте в лук горошек и влейте воду или бульон, чтобы он едва покрывал овощи.
- Приправьте овощи солью и черным молотым перцем.
- Варите горошек на медленном огне 5 – 7 минут.
Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского
- Высыпьте к овощам листья шпината, доведите до кипения и снимите с плиты.
- Немножко охладите овощи и перебейте их блендером в однородную массу.
Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского
- Чтобы консистенция была нежной – протрите пюре через сито.
- Разогрейте пюре, добавьте в него сливочное масло и перемешайте ложкой.
- Подавайте пюре на стол горячим. Приятного аппетита!