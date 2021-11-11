Пюре из зеленого горошка будет отлично смаковать с мясными и рыбными блюдами. Также вы можете приготовить его заранее, ведь хранить его можно в холодильнике более 2-3 суток.

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Пюре из зеленого горошка

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 400 граммов зеленого горошка;

– 100 граммов репчатого лука;

– 60 граммов свежего шпината;

– 15 граммов масла;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Разморозьте горошек.

Нарежьте лук мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле.

Добавьте в лук горошек и влейте воду или бульон, чтобы он едва покрывал овощи.

Приправьте овощи солью и черным молотым перцем.

Варите горошек на медленном огне 5 – 7 минут.

Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского

Высыпьте к овощам листья шпината, доведите до кипения и снимите с плиты.

Немножко охладите овощи и перебейте их блендером в однородную массу.

Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского

Чтобы консистенция была нежной – протрите пюре через сито.

Разогрейте пюре, добавьте в него сливочное масло и перемешайте ложкой.