Пюре из зеленого горошка будет отлично смаковать с мясными и рыбными блюдами. Также вы можете приготовить его заранее, ведь хранить его можно в холодильнике более 2-3 суток.

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Пюре из зеленого горошка

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. Разморозьте горошек.
  1. Нарежьте лук мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле.
  1. Добавьте в лук горошек и влейте воду или бульон, чтобы он едва покрывал овощи.
  1. Приправьте овощи солью и черным молотым перцем.
  1. Варите горошек на медленном огне 5 – 7 минут.

Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского

  1. Высыпьте к овощам листья шпината, доведите до кипения и снимите с плиты.
  1. Немножко охладите овощи и перебейте их блендером в однородную массу.

Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского

  1. Чтобы консистенция была нежной – протрите пюре через сито.
  1. Разогрейте пюре, добавьте в него сливочное масло и перемешайте ложкой.
  1. Подавайте пюре на стол горячим. Приятного аппетита!