Пюре из зеленого горошка будет отлично смаковать с мясными и рыбными блюдами. Также вы можете приготовить его заранее, ведь хранить его можно в холодильнике более 2-3 суток.
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Пюре из зеленого горошка
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
- Разморозьте горошек.
- Нарежьте лук мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле.
- Добавьте в лук горошек и влейте воду или бульон, чтобы он едва покрывал овощи.
- Приправьте овощи солью и черным молотым перцем.
- Варите горошек на медленном огне 5 – 7 минут.
Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского
- Высыпьте к овощам листья шпината, доведите до кипения и снимите с плиты.
- Немножко охладите овощи и перебейте их блендером в однородную массу.
Гороховое пюре / Фото Владимира Ярославского
- Чтобы консистенция была нежной – протрите пюре через сито.
- Разогрейте пюре, добавьте в него сливочное масло и перемешайте ложкой.
- Подавайте пюре на стол горячим. Приятного аппетита!