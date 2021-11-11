Пюре із зеленого горошку чудово смакуватиме з м'ясними та рибними стравами. Також ви можете приготувати його заздалегідь, адже зберігати його можна в холодильнику понад 2 – 3 доби.
Читайте також Куряча тушка: яку торговельну марку обрати – незалежне тестування
Пюре з зеленого горошку
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Горошкове пюре / Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- Розморозьте горошок.
- Наріжте цибулю дрібними шматочками та обсмажте на олії.
- Додайте до цибулі горошок та влийте води або бульйону, щоб він ледь покривав овочі.
- Присмачте овочі сіллю та чорним меленим перцем.
- Варіть горошок на повільному вогні 5 – 7 хвилин.
Горошкове пюре / Фото Володимира Ярославського
- Висипте до овочів листя шпинату, доведіть до кипіння та зніміть з плити.
- Трішки охолодіть овочі та перебийте їх блендером в однорідну масу.
Горошкове пюре / Фото Володимира Ярославського
- Щоб консистенція була ніжною – перетріть пюре через сито.
- Розігрійте пюре, додайте до нього вершкове масло та перемішайте ложкою.
- Подавайте пюре до столу гарячим. Смачного!