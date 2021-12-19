Опытные хозяйки знают, что делать, чтобы в холодильнике всегда была вкусная еда, а у плиты не нужно было бы стоять каждый день. Готовка наперед – один из таких приемов.

Читайте также Здоровая альтернатива колбасе: почему курочка су – идеальный продукт для полноценного рациона

Планирование

Меню в неделю нужно планировать заранее. Любимые рецепты и кулинарные книги – отличный помощник в этом процессе. Кроме того, это позволит сэкономить деньги, воспользовавшись акциями в супермаркетах.

Также это позволит приготовить все ингредиенты и не ждать, когда какие-нибудь продукты разморозятся, или ждать приготовления "медленных блюд".

Готовить лучше сразу много / Фото Pinterest

Увеличение порций

Обычно в рецептах указаны ингредиенты для 2 – 4 человек. Не бойтесь увеличивать количество порций – микроволновка и холодильник сохранят отличный вкус еды.

Кроме того, это позволит сэкономить время, что очень важно в быстром современном мире.

Хранение

Правильное хранение – залог сохранения вкуса блюда и свежести продуктов. Контейнеры и пищевая пленка – это всегда должно быть под вашей рукой.

Экономия времени и усилий / Фото Pinterest

Запасы

Не стоит превращать поход в магазин в обязательный ежедневный челлендж. Спланированного похода один раз в неделю вполне достаточно, на протяжении будней можно покупать только хлеб.

Списки и знания того, что есть на вашей кухне и в холодильнике, поможет вам сэкономить много времени и денег.