На протяжении веков сливки разжигали воображение всех любителей сладостей. Легкие, как облако, взбитые сливки подавали при дворе Людовика XIV. Первая информация о присутствии такого дополнения к десерту на королевском столе относится к балу, состоявшемуся в 1671 году. Однако есть предположение, что сливки приобрели популярность гораздо раньше.

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Базовый вариант рецепта взбитых сливок состоит из двух продуктов. Речь идет о хорошо охлажденных 30 или 36 процентных сливках и сахарной пудре. На стакан сливок достаточно одной столовой ложки сахара.

Незаменимое дополнение / Фото unsplash

Для того чтобы приготовить идеальные сливки, сахарную пудру необходимо просеять через сито. Извлеките сливки из холодильника непосредственно перед взбиванием. Они не должны оставаться при комнатной температуре слишком долго. Начните сбивать с малейшей скорости. Через 30 секунд установите мощность блендера на самое высокое значение и взбивайте, пока крем не станет крепким. В конце небольшими порциями добавьте сахарную пудру. Невероятный крем готов!