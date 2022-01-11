Впродовж століть вершки розпалювали уяву всіх любителів солодощів. Легкі, як хмара, збиті вершки подавали при дворі Людовика XIV. Перша інформація про присутність такого доповнення до десерту на королівському столі відноситься до балу, який відбувся в 1671 році. Однак є припущення, що вершки здобули популярність набагато раніше.

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Базовий варіант рецепту збитих вершків складається лише з двох продуктів. Йдеться про добре охолоджені 30 або 36 відсоткові вершки і цукрову пудру. На склянку вершків достатньо однієї столової ложки цукру.

Незамінне доповнення / Фото unsplash

Для того, щоб приготувати ідеальні вершки, цукрову пудру необхідно просіяти через сито. Вийміть вершки з холодильника безпосередньо перед збиванням. Вони не повинні залишатися при кімнатній температурі занадто довго. Почніть збивати з найменшої швидкості. Через 30 секунд встановіть потужність блендера на найвище значення і збивайте, поки крем не стане міцним. В кінці невеликими порціями додайте цукрову пудру. Неймовірний крем готовий!