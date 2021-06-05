Кто стал победителем 3 сезона Мастер Шеф Профессионалы: известно имя и биография участника

Невероятный суперфинал 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и вся страна уже знает победителя – это Элеонора Баранова! Каким был путь кулинарки на проекте и с какими трудностями пришлось столкнуться ей на шоу, – рассказываем в материале.

Пройдя множество конкурсов и испытаний в 3 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" победителем стала Элеонора Баранова, ведь именно ее блюда удивили судей проекта.

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Элеонора Баранова-биография победителя 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

Двадцатипятилетняя Элеонора Баранова родилась в городе Киев. Девушка более 10 лет работает на кухне, в 21 год уже стала шеф-поваром. Девушка работала в одном из элитных ресторанов столицы, а сегодня она в команде Владимира Ярославского в заведении "Шефс Тейбл".

Элеонора ломала все стереотипы на кухне своего ресторана, ведь сначала никто не воспринимал ее всерьез, однако девушка доказала, что может быть шефом.

Элеонора работала шеф-поваром в ресторане "Fish&Pussycat Sushi Bar" в центре столицы.

Девушка любит японскую, мексиканскую, индийскую кухни. Входит в "Топот" – кулинарный проект, где шефы готовят из тех продуктов, которые найдут в походе.

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На кулинарный проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Эля подала судьям бычьи яйца с кремом из цветной капусты – это было ее первое блюдо на шоу.

В течение всего сезона Элеонора успешно возглавляла и вела к победе команды участников, удивляла судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" изысканными блюдами в которых сочетала несочетаемые вкусы и техники.

На суперфинале Элеонора Баранова подала судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" закуску, в которой соединила японскую, азиатскую и базовую французскую кухни. Закуска была из рапанов и топинамбура с сердцем голубя. На основное блюдо Эля подала настоящий интертеймент – голубя с розмарином и тимьяном, крокет из печеного сельдерея в глазури с мисо и грибами. На десерт девушка приготовила судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" грушу с юзу и нуазет, заварной крем с черным шоколадом и мороженым.