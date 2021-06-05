Пройшовши безліч конкурсів та випробувань у 3 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали", переможцем стала 25-п'ятирічна Елеонора Баранова, адже саме її страви найбільше вразили суддів проєкту.

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Елеонора Баранова – біографія переможця 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"

Елеонора Баранова народилася у місті Київ. Дівчина понад 10 років працює на кухні, у 21 рік вже стала шеф-кухарем. Раніше вона працювала в одному з елітних ресторанів столиці, а сьогодні – частинка команди Володимира Ярославського у закладі "Шефс Тейбл".

Елеонора ламала всі стереотипи на кухні свого ресторану, адже спочатку ніхто не сприймав її серйозно. Попри це, дівчина довела, що може бути шефом.

Елеонора працювала шеф-кухарем у ресторані "Fish&Pussycat Sushi Bar" у центрі столиці.

Дівчина любить японську, мексиканську, індійську кухню. Входить в "Топот" – кулінарний проєкт, у якому шефи готують із тих продуктів, які знайдуть у поході.

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На кулінарний проєкт 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Еля подала суддям бичачі яйця з кремом із цвітної капусти – це була її перша страва на шоу.

Протягом всього сезону Елеонора успішно очолювала та вела до перемоги команди учасників, дивувала суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вишуканими стравами, у яких поєднувала непоєднувані смаки та техніки.

На суперфіналі Елеонора Баранова подала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" закуску, у котрій поєднала японську, азійську та базову французьку кухні. Закуска була з рапанів і топінамбура з серцем голуба. На основну страву Еля подала справжній інтертеймент – голуба з розмарином і тим'яном, крокет з печеної селери в глазурі з місо та грибами. На десерт дівчина приготувала суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" грушу з юзу нуазет, заварний крем з чорним шоколадом та морозивом.