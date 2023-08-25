Банки взрываются, а помидоры разлезаются – главные ошибки зимней консервации

Самой популярной зимней консервацией после огурцов есть помидоры. Из них только не готовят: маринуют, квасят, закручивают соки или в своем соке.

24 канал подготовил несколько важных и действенных советов, которые не дадут вам совершить те или иные ошибки во время зимней консервации помидоров.

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Начнем с самых распространенных ошибок – выбора овощей. Выбирайте всегда только целые помидоры, без пятен и повреждений. Помидоры с пятнами дадут брожение маринаду.

Грязные овощи, зелень и банки испортят ваши закрутки.

Перед консервированием все ингредиенты – помидоры, зелень необходимо тщательно мыть, потому что плохо промытые овощи могут вызвать реакцию брожения и маринад станет мутным. Это также касается банок с крышками. Не ленитесь очень тщательно мыть их, после стерилизовать и просушивать в духовке, прежде чем использовать для консервации.



Консервированные помидоры / Фото The food dictator

Еще одной причиной помутнения рассола являются плохо законсервированные банки. плохой ключ. Если в банки попадет воздух – после этого начнется процесс брожения. Для того чтобы убедиться, что банки хорошо и герметично законсервированы, их нужно на сутки поставить вверх дном.

Причиной помутнения маринада может быть несоблюдение пропорций соли или уксуса при приготовлении.

Также немало жалоб от хозяйок приходит на то, что томатный сок "взрывается" из бутылок или банок. Советуют ополоснуть сосуд уксусом 9%. Это называется холодная стерилизация.

Наливайте кипящий томатный сок в бутылки, погруженные в холодную воду по горлышко, и старайтесь лить по центру. Также вкусный томатный сок нуждается в добавлении сахара.

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