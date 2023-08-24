Не знаете что приготовить на обед? Попробуйте рецепт с лисичками и особым картофелем.

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Это легендарный рецепт картофеля с лисичками, который понравится каждому. Он очень легок в приготовлении, а вкус – невероятный.

Рецепт картофеля с лисичками

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– лисички;

– оливковое масло;

– чеснок;

- сливочное масло;

– соль;

– 2 – 3 ложки сметаны;

– свежий укроп;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Очищаем картофель, делаем надрезы острым ножом, но не прорезаем до конца.

Варим картофель в кипящей подсоленной воде в течение 10 – 15 минут (время зависит от размера).

Лисички моем, так же провариваем в кипящей воде в течение 3 – 4 минут.

Теперь картофель выкладываем в жаропрочную форму, поливаем оливковым маслом, посыпаем соль и перец. Ставим в духовку на режим гриль или обдув при 240 градусах. Запекаем 15 минут, чтобы стала румяна.

Для лисичек бросаем кусок масла на сковороду, чеснок. Обжариваем в течение 5-7 минут на умеренном огне.

Для соуса смешиваем сметану, укроп, соль и молотый черный перец.

Приятного аппетита!

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