Не знаете что приготовить на обед? Попробуйте рецепт с лисичками и особым картофелем.
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Это легендарный рецепт картофеля с лисичками, который понравится каждому. Он очень легок в приготовлении, а вкус – невероятный.
Рецепт картофеля с лисичками
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Очищаем картофель, делаем надрезы острым ножом, но не прорезаем до конца.
- Варим картофель в кипящей подсоленной воде в течение 10 – 15 минут (время зависит от размера).
- Лисички моем, так же провариваем в кипящей воде в течение 3 – 4 минут.
- Теперь картофель выкладываем в жаропрочную форму, поливаем оливковым маслом, посыпаем соль и перец. Ставим в духовку на режим гриль или обдув при 240 градусах. Запекаем 15 минут, чтобы стала румяна.
- Для лисичек бросаем кусок масла на сковороду, чеснок. Обжариваем в течение 5-7 минут на умеренном огне.
- Для соуса смешиваем сметану, укроп, соль и молотый черный перец.
Приятного аппетита!