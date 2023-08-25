Так что воспользуйтесь возможностью создать великолепные воспоминания в последние дни августа и насладиться отдыхом под открытым небом. Однако не стоит паниковать, ведь на организацию и приготовление достаточно будет считанных часов, информирует 24 Канал.

К теме Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами

Это возможно с ТМ "Наша Ряба Аппетитная". Бренд позаботился, чтобы украинцы не тратили свое время на кропотливые подготовительные процессы и одновременно получали курочку высокого качества, уже замаринованную в отборных специях и готовую к запеканию. К тому же в ассортименте ТМ "Наша Ряба Аппетитная" – мясо на любой вкус. Следовательно, и любители пикантных маринадов, и ценители классических вкусов найдут здесь свой любимый продукт.

При этом приготовить курочку будет так же легко, как и ее выбрать. Всего за 30 минут вы получите сочное и ароматное мясо с корочкой, которое посмакует всем за столом. Дополнить блюдо советует любимыми овощами и соусами.

А чтобы кулинарный процесс стал еще проще – мы подготовили три актуальных идеи для вкусного барбекю, которые следует попробовать.

Куриные голени с сахарной кукурузой

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Куриные голени с кукурузой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные голени "Дели" ТМ "Наша Ряба Аппетитная" ;

– 4 кочана кукурузы;

– 50 граммов сливочного масла;

– 2 чайные ложки молотой паприки;

– 1 столовая ложка тертого пармезана;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая ее. Кочаны кукурузы чистим, разрезаем пополам и выкладываем на решетку, посыпаем паприкой и немного солью. Готовим их 15 минут до готовности, время от времени смазывая сливочным маслом. Перед подачей кукурузу посыпаем тертым пармезаном. Подаем с куриными голенями.

Куриный шашлык с грибами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Куриный шашлык с грибами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриный шашлык "Зелень и лук" ТМ "Наша Ряба Аппетитная" ;

– 200 граммов шампиньонов;

– 100 граммов томатов черри;

– 1 репчатый лук;

– 50 граммов соуса барбекю или кетчупа;

– масло для смазки овощей (1 столовая ложка);

– соль по вкусу;

– большие шпажки.

Приготовление:

Моем овощи. Нарезаем лук кольцами, а грибы и помидоры – оставляем целиком.

Если шампиньоны большие – их можно разрезать пополам. Однако рекомендуем выбирать небольшие грибы, которые быстрее приготовятся и при подаче будут выглядеть аппетитно. Грибы и томаты смазываем растительным маслом, посыпаем солью. По желанию можно добавить сухие прованские травы. Нанизываем на шпажки маринованный куриный шашлык, лук, томаты и шампиньоны. Готовим в течение 20-30 минут (время зависит от величины кусочков мяса). Подаем с соусом барбекю или томатным кетчупом.

Куриные голени с баклажанами и кабачками

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Куриные голени с овощами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные голени в апельсиновом маринаде ТМ "Наша Ряба Аппетитная" ;

– 1 баклажан;

– 1 кабачок или цукини;

– 1 сладкий красный перец;

– 100 граммов шампиньонов;

– масло для смазки овощей (2 столовые ложки);

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– сухие травы по желанию (майоран, чабрец, эстрагон);

– большие шпажки.

Приготовление:

Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая. Моем овощи, нарезаем произвольными кусочками. Поливаем их растительным маслом и специями, перемешиваем. Нанизываем овощи на шпажки и готовим 15 минут, переворачивая их на две стороны. Подаем куриные голени с овощами и любимым соусом.

Приятного аппетита!