Так что воспользуйтесь возможностью создать великолепные воспоминания в последние дни августа и насладиться отдыхом под открытым небом. Однако не стоит паниковать, ведь на организацию и приготовление достаточно будет считанных часов, информирует 24 Канал.
К теме Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами
Это возможно с ТМ "Наша Ряба Аппетитная". Бренд позаботился, чтобы украинцы не тратили свое время на кропотливые подготовительные процессы и одновременно получали курочку высокого качества, уже замаринованную в отборных специях и готовую к запеканию. К тому же в ассортименте ТМ "Наша Ряба Аппетитная" – мясо на любой вкус. Следовательно, и любители пикантных маринадов, и ценители классических вкусов найдут здесь свой любимый продукт.
При этом приготовить курочку будет так же легко, как и ее выбрать. Всего за 30 минут вы получите сочное и ароматное мясо с корочкой, которое посмакует всем за столом. Дополнить блюдо советует любимыми овощами и соусами.
А чтобы кулинарный процесс стал еще проще – мы подготовили три актуальных идеи для вкусного барбекю, которые следует попробовать.
Куриные голени с сахарной кукурузой
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Куриные голени с кукурузой / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая ее.
- Кочаны кукурузы чистим, разрезаем пополам и выкладываем на решетку, посыпаем паприкой и немного солью. Готовим их 15 минут до готовности, время от времени смазывая сливочным маслом.
- Перед подачей кукурузу посыпаем тертым пармезаном. Подаем с куриными голенями.
Куриный шашлык с грибами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Куриный шашлык с грибами / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Моем овощи. Нарезаем лук кольцами, а грибы и помидоры – оставляем целиком.
Если шампиньоны большие – их можно разрезать пополам. Однако рекомендуем выбирать небольшие грибы, которые быстрее приготовятся и при подаче будут выглядеть аппетитно.
- Грибы и томаты смазываем растительным маслом, посыпаем солью. По желанию можно добавить сухие прованские травы.
- Нанизываем на шпажки маринованный куриный шашлык, лук, томаты и шампиньоны.
- Готовим в течение 20-30 минут (время зависит от величины кусочков мяса).
- Подаем с соусом барбекю или томатным кетчупом.
Куриные голени с баклажанами и кабачками
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Куриные голени с овощами / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая.
- Моем овощи, нарезаем произвольными кусочками. Поливаем их растительным маслом и специями, перемешиваем.
- Нанизываем овощи на шпажки и готовим 15 минут, переворачивая их на две стороны.
- Подаем куриные голени с овощами и любимым соусом.
Приятного аппетита!