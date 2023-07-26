Общая причина помутнения огурцов при закатке всегда одна – в рассоле начинаются процессы брожения. Поэтому меняют вкус и портятся сами плоды, сдуваются крышки банок с заготовками.
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При правильной засолке и консервировании огурцы в банках не должны бродить. Если они стали мутными, обычно это означает, что были допущены ошибки.
Хрустящие огурцы – это так вкусно / Фото unsplash
Почему огурцы в банке помутнели сразу после закрытия
Важно знать, что мутнеть могут не только огурцы, которые месяцы лежали в банке и начали портиться. Иногда раствор становится непрозрачным практически сразу после закатывания.
Почему испортились маринованные огурцы
Помимо плохо вымытых и не до конца простерилизованных банок есть следующие моменты:
- нарушение рецептуры – неправильные пропорции или пропуск какого-либо процесса, использование некачественных или неподходящих ингредиентов, например использование вместо уксуса или лимонной кислоты;
- незамеченные повреждения банки или крышки.
Важно брать только свежие ингредиенты, не нарушать их пропорции и не заменять другими, казалось бы, схожими по действию ингредиентами.
Засолка огурцов: самые распространенные причины мутного рассола
Засолка кажется очень простой процедурой, но даже после нее банки с огурцами часто мутнеют и взрываются. Это объясняется следующими причинами:
- употребление неправильных огурцов – не все сорта можно солить, мариновать и консервировать, салатные виды не подходят для маринования и быстро мутнеют;
- использование непригодной соли – следует использовать только универсальную пищевую соль, в данном случае не годится йодированная и морская.
Как и в других случаях, при засолке овощи мутнеют из-за попадания грязи в заготовку или плохо простерилизованную тару.