Все хозяйки совершают эту ошибку: почему огурцы мутнеют в банке – как этого избежать

Что может быть лучше хрустящих и вкусных огурчиков на зиму? Однако иногда весь труд может сойти на нет.

Общая причина помутнения огурцов при закатке всегда одна – в рассоле начинаются процессы брожения. Поэтому меняют вкус и портятся сами плоды, сдуваются крышки банок с заготовками.

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При правильной засолке и консервировании огурцы в банках не должны бродить. Если они стали мутными, обычно это означает, что были допущены ошибки.

Хрустящие огурцы – это так вкусно / Фото unsplash

Почему огурцы в банке помутнели сразу после закрытия

Важно знать, что мутнеть могут не только огурцы, которые месяцы лежали в банке и начали портиться. Иногда раствор становится непрозрачным практически сразу после закатывания.

Это означает только одно – в банке попала грязь и большое количество микроорганизмов. Чаще это происходит из-за плохо вымытых огурцов или не в совершенстве простерилизованных банков. Вероятно, на стенках емкости есть остатки моющего средства или кусочки пищи, часто на горлышке банки или под крышкой накапливается незаметная грязь.

Почему испортились маринованные огурцы

Помимо плохо вымытых и не до конца простерилизованных банок есть следующие моменты:

нарушение рецептуры – неправильные пропорции или пропуск какого-либо процесса, использование некачественных или неподходящих ингредиентов, например использование вместо уксуса или лимонной кислоты;

незамеченные повреждения банки или крышки.

Важно брать только свежие ингредиенты, не нарушать их пропорции и не заменять другими, казалось бы, схожими по действию ингредиентами.

Засолка огурцов: самые распространенные причины мутного рассола

Засолка кажется очень простой процедурой, но даже после нее банки с огурцами часто мутнеют и взрываются. Это объясняется следующими причинами:

употребление неправильных огурцов – не все сорта можно солить, мариновать и консервировать, салатные виды не подходят для маринования и быстро мутнеют;

использование непригодной соли – следует использовать только универсальную пищевую соль, в данном случае не годится йодированная и морская.

Как и в других случаях, при засолке овощи мутнеют из-за попадания грязи в заготовку или плохо простерилизованную тару.