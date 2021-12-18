Новый год и Рождество объединяют многие сказочные вещи, которые происходят только зимой. Одна из них – это возможность отведать холодец. Хотя это блюдо современная техника позволяет нам приготовить и в теплое время года, но все же мы соблюдаем исторические традиции и пробуем мясное заливное чаще всего на зимние праздники.
Однако это блюдо требует не только времени и отборного мяса, но и кулинарного мастерства. Несколькими секретами для наилучшего результата мы с вами охотно поделимся.
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Вкусный холодец без жира – возможен! Все просто: вместо жирных видов мяса следует выбрать курятину. В результате вы получите душистое и нежное блюдо, которое можно даже соблюдающим строгую диету.
Удачный студень имеет прозрачный цвет. Прежде всего, это благодаря отборным и качественным продуктам. Мясо нужно очистить от плёнки, а овощи тщательно вымыть. Также мясо нужно немного проварить и слить воду.
Незаменимый компонент праздника / Фото ukrainian-recipes
Когда бульон для холодца будет готов, его лучше несколько раз процедить через марлю. Это еще один залог прозрачности!
Рецепт диетического студня из курятины
Время: 3 часа
Порций: 4
Прекрасное блюдо / Фото FoodOboz
Ингредиенты:
- 1 килограмм курятины;
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 20 грамм желатина;
- 1,3 – 1,5 литра воды;
- 2 чайные ложки соли;
- 12 горошин черного перца.
Приготовление:
- Выбранные части курятины следует тщательно промыть и очистить. Лучше оставить его в холодной воде на 2 – 3 часа.
- Лук можно не чистить от шелухи, однако не забудьте ее тщательно помыть под проточной водой. Морковь почистите.
- Положите мясо в кастрюлю и добавьте овощи.
- Когда вода закипит, нужно снять всю пенку.
- После того как мясо немного обварится, добавьте в него специи.
- Убавьте огонь до слабого и пусть холодец прокипит так около 30 минут. После указанного времени достаньте морковь.
- Затем добавьте соль по вкусу и два лавровых листа.
- Готовую курицу извлеките из бульона и дайте остыть.
- Когда мясо выхолонет, разделите его на мелкие куски.
- Бульон нужно процедить и остудить.
- В стакане бульона растворите желатин и влейте его обратно в кастрюлю и хорошо перемешайте.
- Разложите мясо в предварительно приготовленные формы и заливайте сверху бульоном.
- Поставьте в холодное место до полного застывания.
Интересные идеи
Для придания блюду невероятного эстетического вида можно из моркови вырезать цветы и украсить ими. Также в холодец при желании следует добавить зелень и зеленый горошек.