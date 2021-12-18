Новый год и Рождество объединяют многие сказочные вещи, которые происходят только зимой. Одна из них – это возможность отведать холодец. Хотя это блюдо современная техника позволяет нам приготовить и в теплое время года, но все же мы соблюдаем исторические традиции и пробуем мясное заливное чаще всего на зимние праздники.

Однако это блюдо требует не только времени и отборного мяса, но и кулинарного мастерства. Несколькими секретами для наилучшего результата мы с вами охотно поделимся.

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Вкусный холодец без жира – возможен! Все просто: вместо жирных видов мяса следует выбрать курятину. В результате вы получите душистое и нежное блюдо, которое можно даже соблюдающим строгую диету.

Удачный студень имеет прозрачный цвет. Прежде всего, это благодаря отборным и качественным продуктам. Мясо нужно очистить от плёнки, а овощи тщательно вымыть. Также мясо нужно немного проварить и слить воду.

Незаменимый компонент праздника / Фото ukrainian-recipes

Когда бульон для холодца будет готов, его лучше несколько раз процедить через марлю. Это еще один залог прозрачности!

Рецепт диетического студня из курятины

Время: 3 часа

Порций: 4

Прекрасное блюдо / Фото FoodOboz

Ингредиенты:

1 килограмм курятины;

2 луковицы;

2 моркови;

20 грамм желатина;

1,3 – 1,5 литра воды;

2 чайные ложки соли;

12 горошин черного перца.

Приготовление:

Выбранные части курятины следует тщательно промыть и очистить. Лучше оставить его в холодной воде на 2 – 3 часа. Лук можно не чистить от шелухи, однако не забудьте ее тщательно помыть под проточной водой. Морковь почистите. Положите мясо в кастрюлю и добавьте овощи. Когда вода закипит, нужно снять всю пенку. После того как мясо немного обварится, добавьте в него специи. Убавьте огонь до слабого и пусть холодец прокипит так около 30 минут. После указанного времени достаньте морковь. Затем добавьте соль по вкусу и два лавровых листа. Готовую курицу извлеките из бульона и дайте остыть. Когда мясо выхолонет, разделите его на мелкие куски. Бульон нужно процедить и остудить. В стакане бульона растворите желатин и влейте его обратно в кастрюлю и хорошо перемешайте. Разложите мясо в предварительно приготовленные формы и заливайте сверху бульоном. Поставьте в холодное место до полного застывания.