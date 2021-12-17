Новий рік та Різдво об’єднують багато казкових речей, які відбуваються тільки взимку. Одна з них – це можливість скуштувати холодець. Хоча цю страву сучасна техніка дозволяє нам приготувати і в теплу пору року, але все ж ми дотримуємось історичних традицій та куштуємо м’ясне заливне найчастіше на зимові свята. Проте ця страва потребує не тільки часу та добірного м’яса, а й певної кулінарної майстерності. Кількома секретами для найкращого результату ми з вами залюбки поділимося.

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Смачний холодець без жиру – можливий! Все просто: замість жирних видів м’яса варто обрати курятину. У результаті ви отримаєте запашну та ніжну страву, яку можна навіть тим, хто дотримується строгої дієти.

Вдалий холодець має прозорий колір. Перш за все це завдяки добірним та якісним продуктам. М'ясо потрібно очистити від плівки, а овочі ретельно вимити. Також м’ясо потрібно трішки проварити та злити воду.

Незамінний компонент свята / Фото ukrainian-recipes

Коли бульйон для холодцю буде готовим, його краще кілька разів процідити через марлю. Це ще одна запорука прозорості!

Рецепт дієтичного холодцю з курятини

Час: 3 години

Порцій: 4

Чудова страва / Фото FoodOboz

Інгредієнти:

1 кілограм курятини;

2 цибулини;

2 моркви;

20 грам желатину;

1,3-1,5 літри води;

2 чайні ложки солі;

12 горошин чорного перцю.

Приготування:

Обрані частини курятини слід ретельно промити та очистити. Краще залишити його у холодній воді на на 2-3 години. Цибулю можна не чистити від лушпиння, проте не забудьте її старанно помити під проточною водою. Моркву почистьте. Покладіть м’ясо у каструлю та додайте овочі. Коли вода закипить, необхідно зняти всю пінку. Після того як м’ясо трішки обвариться додайте у нього спеції. Зменшіть вогонь до слабкого і нехай холодець прокипить так близько 30 хвилин. Після зазначеного часу дістаньте моркву. Потім додайте сіль до смаку і два лаврові листки. Готову курку вийміть із бульйону та дайте охолонути. Коли м’ясо вихолоне розділіть його на дрібні шматки. Бульйон необхідно процідити та остудити. У склянці бульйону розчиніть желатин, і влийте його назад в каструлю, та добре перемішайте. М’ясо розкладіть у попередньо приготовані форми та заливайте зверху бульйоном. Поставте у холодне місце до повного застигання.