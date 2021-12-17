Почему холодец получается мутным: пошаговые советы и рецепт из курятины

17 декабря 2021 , 22:24
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Холодец – незаменимый компонент любого праздничного стола. Однако иногда из-за опрометчивости или неопытности можно наделать ошибки и получить не слишком аппетитное блюдо. О том, как приготовить прозрачный, а главное – диетический холодец из нежной курятины читайте в нашем материале.

Новый год и Рождество объединяют многие сказочные вещи, которые происходят только зимой. Одна из них – это возможность отведать холодец. Хотя это блюдо современная техника позволяет нам приготовить и в теплое время года, но все же мы соблюдаем исторические традиции и пробуем мясное заливное чаще всего на зимние праздники.

Однако это блюдо требует не только времени и отборного мяса, но и кулинарного мастерства. Несколькими секретами для наилучшего результата мы с вами охотно поделимся.

Актуально Здоровая альтернатива колбасе: почему курочка соотношение – идеальный продукт для полноценного рациона

Вкусный холодец без жира – возможен! Все просто: вместо жирных видов мяса следует выбрать курятину. В результате вы получите душистое и нежное блюдо, которое можно даже соблюдающим строгую диету.

Удачный студень имеет прозрачный цвет. Прежде всего, это благодаря отборным и качественным продуктам. Мясо нужно очистить от плёнки, а овощи тщательно вымыть. Также мясо нужно немного проварить и слить воду.

Незаменимый компонент праздника / Фото ukrainian-recipes

Когда бульон для холодца будет готов, его лучше несколько раз процедить через марлю. Это еще один залог прозрачности!

Рецепт диетического студня из курятины

Время: 3 часа
Порций: 4

Прекрасное блюдо / Фото FoodOboz

Ингредиенты:

  • 1 килограмм курятины;
  • 2 луковицы;
  • 2 моркови;
  • 20 грамм желатина;
  • 1,3 – 1,5 литра воды;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 12 горошин черного перца.

Приготовление:

  1. Выбранные части курятины следует тщательно промыть и очистить. Лучше оставить его в холодной воде на 2 – 3 часа.
  2. Лук можно не чистить от шелухи, однако не забудьте ее тщательно помыть под проточной водой. Морковь почистите.
  3. Положите мясо в кастрюлю и добавьте овощи.
  4. Когда вода закипит, нужно снять всю пенку.
  5. После того как мясо немного обварится, добавьте в него специи.
  6. Убавьте огонь до слабого и пусть холодец прокипит так около 30 минут. После указанного времени достаньте морковь.
  7. Затем добавьте соль по вкусу и два лавровых листа.
  8. Готовую курицу извлеките из бульона и дайте остыть.
  9. Когда мясо выхолонет, разделите его на мелкие куски.
  10. Бульон нужно процедить и остудить.
  11. В стакане бульона растворите желатин и влейте его обратно в кастрюлю и хорошо перемешайте.
  12. Разложите мясо в предварительно приготовленные формы и заливайте сверху бульоном.
  13. Поставьте в холодное место до полного застывания.

Интересные идеи


Для придания блюду невероятного эстетического вида можно из моркови вырезать цветы и украсить ими. Также в холодец при желании следует добавить зелень и зеленый горошек.