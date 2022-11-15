Лимон присутствует в просто невероятном количестве рецептов. Своей кислинкой он раскрывает вкус всех ингредиентов и придает блюдам полноту и особые акценты. Оказывается, прибавлять сок лимона можно далеко не на всех этапах приготовления, если мы хотим получить от него не только вкус, но и пользу.

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Почему лимон не стоит добавлять к горячим блюдам

Как знают абсолютно все, лимон – это богатый источник витамина С. Секрет добавления лимона в блюда состоит в том, чтобы вместе со вкусовыми свойствами максимально сохранить и его пользу.

Добавлять лимон в блюда нужно правильно / Фото Pexels

Опытные кулинары уверяют, что вкусовое влияние лимона на горячие блюда не так велико, как на холодные. Дело в том, что витамин С очень чувствителен к теплу, соответственно, во время долгой термической обработки вы просто лишаете фрукт его главного козыря.

Если вы не можете представить горячее блюдо без лимона, то лучше добавлять его в конце, ведь он успеет отдать вкус и задать тон всему блюду буквально за несколько секунд, но его полезные свойства не поддадутся разрушительному воздействию высокой температуры.

Добавление лимона в горячие блюда в процессе приготовления тоже возможно, но тогда не рассчитывайте получить от него никакой витаминной пользы.