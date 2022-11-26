Яблочный пирог не пропекся: в чем ошибка и как ее избежать

Яблочный пирог – очень популярный десерт. Иногда бывает, что он недостаточно пропекается и избежать этой проблемы очень легко.

Яблочный пирог – далеко не самый сложный десерт, но он очень требователен к процессу приготовления. Одна ошибка – и тесто останется сырым, а яблоки – слишком запеченными. Избегать этого легко только одним шагом на этапе приготовления.

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Что делать, чтобы яблочный пирог хорошо пропекся

Если после выпечки тесто пирога влажное и сырое, а яблоки уже готовы – ситуацию не спасешь. Чтобы она никогда не сбывалась, нужно учесть только один нюанс.

Идеальный результат / Фото Pexels

Дело в том, что обычно хозяйки выкладывают яблоки на сырое тесто, уже выложенное на противень или в форму. В результате возникает риск, что дно пирога будет сырым или очень влажным.

Для того чтобы спасти ситуацию, кое-кто продолжает время выпекания или увеличивает температуру, но это не даст никакого результата. Таким образом, можно просто засушить яблоки, а тесто останется сырым.

Правильно будет поставить на 10 минут в разогретое до 180 градусов самое тесто, после чего дать ему остыть. Вот теперь можно выкладывать яблоки, но не забудьте их прокалывать, чтобы они не раздувались из-за влаги. Этот совет можно применить к любому десерту из песочного теста, и оно никогда не будет сырым и слишком влажным.