Многих неопытных кулинаров тыква отпугивает тем, что ее трудно очистить от кожуры. Это занятие может занимать много времени, однако есть способ, который не только ускорит очищение, но и превратит его в легкую игру.

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Как быстро и легко почистить тыкву

Если вы хотите без проблем очистить тыкву от кожуры, ее необходимо сначала порезать на мелкие кусочки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Ломтики нужно выкладывать на противень кожурой вниз.

Через 30 минут вынутый из духовки овощ нужно остудить. Теперь вы можете легко отделить мякоть от кожуры. Время, проведенное в тепле, сделало тыкву чрезвычайно мягкой.

Что можно приготовить из запеченной тыквы

Приготовленная таким образом тыква отлично подходит для приготовления различных блюд.

крем-суп;

салат из печеной тыквы с сыром фета и яйцом;

рагу из тыквы и курятины;

вареники.

Что из этого готовить – каждая хозяйка выберет по своему вкусу.