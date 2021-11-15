Под футбол или сериал: куриные крылышки терияки по рецепту Эктора Хименеса-Браво

15 ноября 2021 , 18:25
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Надоели привычные блюда из курицы? Мы предлагаем вам приготовить их в соусе терияки с добавлением сладкого чили. Это блюдо идеально подойдет для просмотра любимого сериала или футбольного матча в кругу друзей.

Приготовить крылья терияки может каждый, главное знать правильные пропорции соуса, чтобы он не получился слишком острым. И с этим нам поможет шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво!

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Лучше всего подавать готовые крылья с рисом и зеленым луком, так как сочетание островато-сладких крылышек с этими ингредиентами – отличная комбинация.

Рецепт крылышек терияки

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриных крылышек;
– 2 столовых ложки густого соуса терияки;
– 2 столовых ложки сладкого соуса чили;
– 1,5 столовых ложки кукурузного крахмала;
– масло;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Куриные крылья разделите на частички (по суставам), посолите и поперчите.


Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

  1. Полейте их маслом и разомните руками.


Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

  1. Посыпьте кукурузным крахмалом и снова перемешайте.


Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

  1. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте крылья до коричневого цвета. Переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.


Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

  1. На теплую сковородку вылейте соус терияки и чили, добавьте крылья и глазируйте на медленном огне.


Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

  1. По желанию подавайте крылья к столу с семенами кунжута и мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления крылышек терияки:

 

Автор: Богданна Рибак