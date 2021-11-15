Под футбол или сериал: куриные крылышки терияки по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Надоели привычные блюда из курицы? Мы предлагаем вам приготовить их в соусе терияки с добавлением сладкого чили. Это блюдо идеально подойдет для просмотра любимого сериала или футбольного матча в кругу друзей.

Приготовить крылья терияки может каждый, главное знать правильные пропорции соуса, чтобы он не получился слишком острым. И с этим нам поможет шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво!

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Лучше всего подавать готовые крылья с рисом и зеленым луком, так как сочетание островато-сладких крылышек с этими ингредиентами – отличная комбинация.

Рецепт крылышек терияки

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Приготовление:

Куриные крылья разделите на частички (по суставам), посолите и поперчите.

– 500 граммов куриных крылышек;– 2 столовых ложки густого соуса терияки;– 2 столовых ложки сладкого соуса чили;– 1,5 столовых ложки кукурузного крахмала;– масло;– соль;– черный молотый перец.



Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

Полейте их маслом и разомните руками.



Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

Посыпьте кукурузным крахмалом и снова перемешайте.



Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте крылья до коричневого цвета. Переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.



Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

На теплую сковородку вылейте соус терияки и чили, добавьте крылья и глазируйте на медленном огне.



Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара

По желанию подавайте крылья к столу с семенами кунжута и мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления крылышек терияки: