Приготувати крила теріякі може кожен, основне знати правильні пропорції соусу, щоб він не вийшов занадто гострим. І з цим нам допоможе шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво!

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Найкраще подавати готові крила з рисом та зеленою цибулею, адже поєднання гострувато-солодких крилець з цими інгредієнтами – відмінна комбінація.

Рецепт крилець теріякі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Курячі крила розділіть на частинки (по суглобах), посоліть та поперчіть.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Полийте їх олією та розімніть руками.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Посипте кукурудзяним крохмалем та знову перемішайте.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте крила до коричневого кольору. Перекладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. На теплу сковорідку вилийте соус теріякі та чилі, додайте крила і глазуруйте на повільному вогні.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. За бажанням подавайте крила до столу з насінням кунжуту та дрібно нарізаною зеленою цибулею. Смачного!

Відеорецепт приготування крилець теріякі: