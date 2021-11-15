Приготовить крылья терияки может каждый, главное знать правильные пропорции соуса, чтобы он не получился слишком острым. И с этим нам поможет шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво!
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Лучше всего подавать готовые крылья с рисом и зеленым луком, так как сочетание островато-сладких крылышек с этими ингредиентами – отличная комбинация.
Рецепт крылышек терияки
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Куриные крылья разделите на частички (по суставам), посолите и поперчите.
Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара
- Полейте их маслом и разомните руками.
Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара
- Посыпьте кукурузным крахмалом и снова перемешайте.
Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте крылья до коричневого цвета. Переложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара
- На теплую сковородку вылейте соус терияки и чили, добавьте крылья и глазируйте на медленном огне.
Приготовление крылышек терияки / Скриншот из видео шеф-повара
- По желанию подавайте крылья к столу с семенами кунжута и мелко нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления крылышек терияки: