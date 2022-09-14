Подходит к любому гарниру: рецепт маринованной капусты "Лепестки"

Рецепты маринованной капусты – уйма, так что каждый любитель остренького найдет свой любимый. Однако некоторые рецепты удивляют не только фейерверком вкуса, но и взрывом красок.

К примеру, вы знали, что листья капусты можно сделать похожими на лепестки роз, а их вкус – таким же насыщенным и ярким? И нужны для этого простые ингредиенты и пара кулинарных хитростей.

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Капустные "лепестки" - прекрасное блюдо как для праздничного стола, так и для домашнего ужина. Итак, за работу!

Рецепт капусты "Лепестки"

Время: 1 час

Порций: 4

Простой деликатес / Фото Pinterest

Ингредиенты:

капуста – 1,5 кг ;

свекла – 1 шт. ;

морковь – 2 шт. ;

чеснок – 6 зубчиков.

Маринад:

вода – 1,5 л ;

уксус 9%-ный – 150 мл;

сахар – 150 г;

соль – 2 ст. л.;

лавровый лист – 3 – 4 шт.;

перец черный горошком – 6 шт.

Приготовление:

Вырезаем из капусты кочерыжку и разрезаем ее на 4 части. Нарезаем капусту треугольниками и квадратами. Чистим и нарезаем на брусочки морковь и свеклу. Также на тоненькие пластины режем чеснок. Выкладываем овощи в трехлитровую банку. Готовим маринад. Все ингредиенты, кроме уксуса, добавляем в воду, доводим до кипения и отставляем. Добавляем уксус и перемешиваем. Когда маринад остынет, заливаем им банку с овощами. Сверху добавляем 2 столовые ложки масла. Закрываем банку крышкой и оставляем на 3 – 5 дней в темном месте при комнатной температуре. После этого капусту лучше хранить в холодильнике.

Приятного аппетита!