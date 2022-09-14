Приміром, ви знали, що листя капусти можна зробити схожими на пелюстки троянд, а їхній смак – таким само насиченим та яскравим? І потрібні для цього найпростіші інгредієнти та пара кулінарних хитрощів.

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Капустяні "пелюстки" – чудова страва як для святкового столу, так і для домашньої вечері. Отже, до роботи!

Рецепт капусти "Пелюстки"

Час: 1 година

Порцій: 4

Простий делікатес / Фото Pinterest

Інгредієнти:

капуста – 1,5 кг;

буряк – 1 шт.;

морква – 2 шт.;

часник – 6 зубчиків.

Маринад:

вода – 1,5 л;

оцет 9%-ний – 150 мл;

цукор – 150 г;

сіль – 2 ст. л.;

лавровий лист – 3 – 4 шт.;

перець чорний горошком – 6 шт.

Приготування:

Вирізаємо з капусти качан і розрізаємо її на 4 частини. Нарізаємо капусту трикутниками та квадратами. Чистимо та нарізаємо на брусочки моркву та буряк. Також на тоненькі пластини ріжемо часник. Викладаємо овочі у трилітрову банку. Готуємо маринад. Усі інгредієнти, окрім оцту, додаємо у воду, доводимо до кипіння та відставляємо. Додаємо оцет та перемішуємо. Коли маринад вистигне, заливаємо ним банку з овочами. Зверху додаємо 2 столові ложки олії. Закриваємо банку кришкою та залишаємо на 3 – 5 днів у темному місці при кімнатній температурі. Після цього капусту краще зберігати у холодильнику.

Смачного!