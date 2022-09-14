Приміром, ви знали, що листя капусти можна зробити схожими на пелюстки троянд, а їхній смак – таким само насиченим та яскравим? І потрібні для цього найпростіші інгредієнти та пара кулінарних хитрощів.
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Капустяні "пелюстки" – чудова страва як для святкового столу, так і для домашньої вечері. Отже, до роботи!
Рецепт капусти "Пелюстки"
Час: 1 година
Порцій: 4
Простий делікатес / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- капуста – 1,5 кг;
- буряк – 1 шт.;
- морква – 2 шт.;
- часник – 6 зубчиків.
Маринад:
- вода – 1,5 л;
- оцет 9%-ний – 150 мл;
- цукор – 150 г;
- сіль – 2 ст. л.;
- лавровий лист – 3 – 4 шт.;
- перець чорний горошком – 6 шт.
Приготування:
- Вирізаємо з капусти качан і розрізаємо її на 4 частини. Нарізаємо капусту трикутниками та квадратами.
- Чистимо та нарізаємо на брусочки моркву та буряк. Також на тоненькі пластини ріжемо часник. Викладаємо овочі у трилітрову банку.
- Готуємо маринад. Усі інгредієнти, окрім оцту, додаємо у воду, доводимо до кипіння та відставляємо. Додаємо оцет та перемішуємо.
- Коли маринад вистигне, заливаємо ним банку з овочами. Зверху додаємо 2 столові ложки олії.
- Закриваємо банку кришкою та залишаємо на 3 – 5 днів у темному місці при кімнатній температурі. Після цього капусту краще зберігати у холодильнику.
Смачного!