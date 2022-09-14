К примеру, вы знали, что листья капусты можно сделать похожими на лепестки роз, а их вкус – таким же насыщенным и ярким? И нужны для этого простые ингредиенты и пара кулинарных хитростей.
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Капустные "лепестки" - прекрасное блюдо как для праздничного стола, так и для домашнего ужина. Итак, за работу!
Рецепт капусты "Лепестки"
Время: 1 час
Порций: 4
Простой деликатес / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- капуста – 1,5 кг;
- свекла – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 6 зубчиков.
Маринад:
- вода – 1,5 л;
- уксус 9%-ный – 150 мл;
- сахар – 150 г;
- соль – 2 ст. л.;
- лавровый лист – 3 – 4 шт.;
- перец черный горошком – 6 шт.
Приготовление:
- Вырезаем из капусты кочерыжку и разрезаем ее на 4 части. Нарезаем капусту треугольниками и квадратами.
- Чистим и нарезаем на брусочки морковь и свеклу. Также на тоненькие пластины режем чеснок. Выкладываем овощи в трехлитровую банку.
- Готовим маринад. Все ингредиенты, кроме уксуса, добавляем в воду, доводим до кипения и отставляем. Добавляем уксус и перемешиваем.
- Когда маринад остынет, заливаем им банку с овощами. Сверху добавляем 2 столовые ложки масла.
- Закрываем банку крышкой и оставляем на 3 – 5 дней в темном месте при комнатной температуре. После этого капусту лучше хранить в холодильнике.
Приятного аппетита!