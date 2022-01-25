Рецепт мясного соуса с томатами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкой
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Нарежьте маленькими кубиками лук, сельдерей и чеснок.
- Разогрейте большую сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала говяжий фарш – далее лук и сельдерей.
- Перемешайте чеснок, орегано и базилик, обжарьте на сковородке до появления аромата (1 минуту). Перемешайте с томатной пастой. Влейте вино.
- Перемешайте нарезанные кусочками помидоры и сахар, доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, пока вкусы не смешаются (10 – 15 минут).
Фото Damn delicious
- Снимите соус с огня, посыпьте пармезаном и добавьте сливочное масло. Тушите 1 минуту. Далее сдобрите солью и перцем.
- Ароматный, сытный мясной соус с томатами готов.
Приятного аппетита!