Рецепт мясного соуса с томатами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

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Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Нарежьте маленькими кубиками лук, сельдерей и чеснок.
  1. Разогрейте большую сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала говяжий фарш – далее лук и сельдерей.
  1. Перемешайте чеснок, орегано и базилик, обжарьте на сковородке до появления аромата (1 минуту). Перемешайте с томатной пастой. Влейте вино.
  1. Перемешайте нарезанные кусочками помидоры и сахар, доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, пока вкусы не смешаются (10 – 15 минут).


Фото Damn delicious

  1. Снимите соус с огня, посыпьте пармезаном и добавьте сливочное масло. Тушите 1 минуту. Далее сдобрите солью и перцем.
  1. Ароматный, сытный мясной соус с томатами готов.

Приятного аппетита!