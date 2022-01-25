Рецепт м'ясного соусу з томатами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Наріжте маленькими кубиками цибулю, селеру та часник.
  1. Розігрійте велику сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку яловичий фарш, далі цибулю і селеру.
  1. Перемішайте часник, орегано і базилік, обсмажте на сковорідці до появи аромату (1 хвилину). Перемішайте з томатною пастою. Влийте вино.
  1. Перемішайте нарізані шматочками помідори і цукор: доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте, поки смаки не змішаються (10 – 15 хвилин).


Фото Damn delicious

  1. Зніміть соус з вогню, посипте пармезаном і додайте вершкове масло. Тушкуйте 1 хвилину. Далі присмачте сіллю і перцем.
  1. Ароматний, ситний м'ясний соус з томатами готовий.

Смачного!