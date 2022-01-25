Рецепт м'ясного соусу з томатами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
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Фото Damn delicious
Приготування:
- Наріжте маленькими кубиками цибулю, селеру та часник.
- Розігрійте велику сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку яловичий фарш, далі цибулю і селеру.
- Перемішайте часник, орегано і базилік, обсмажте на сковорідці до появи аромату (1 хвилину). Перемішайте з томатною пастою. Влийте вино.
- Перемішайте нарізані шматочками помідори і цукор: доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте, поки смаки не змішаються (10 – 15 хвилин).
Фото Damn delicious
- Зніміть соус з вогню, посипте пармезаном і додайте вершкове масло. Тушкуйте 1 хвилину. Далі присмачте сіллю і перцем.
- Ароматний, ситний м'ясний соус з томатами готовий.
Смачного!