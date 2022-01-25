Обогатит любое блюдо: рецепт мясного соуса с томатами
25 января 2022 , 16:17Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Ищете вкусный и легкий соус, который подойдет к любому гарниру? Мы подобрали замечательный сытный соус с говяжьим фаршем, томатами и пармезаном. А легкие нотки сельдерея только дополнят его необычайный вкус.
Рецепт мясного соуса с томатами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
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Фото Damn delicious
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 500 граммов нежирного говяжьего фарша;
– 1 небольшая луковица;
– 1 стебель сельдерея;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– ¼ стакана томатной пасты;
– ¼ стакана красного сухого вина;
– 1 банка консервированных измельченных помидоров;
– ½ чайной ложки сахара;
– ¼ стакана тертого пармезана;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– соль;
– свежемолотый черный перец.
Приготовление:
- Нарежьте маленькими кубиками лук, сельдерей и чеснок.
- Разогрейте большую сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала говяжий фарш – далее лук и сельдерей.
- Перемешайте чеснок, орегано и базилик, обжарьте на сковородке до появления аромата (1 минуту). Перемешайте с томатной пастой. Влейте вино.
- Перемешайте нарезанные кусочками помидоры и сахар, доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, пока вкусы не смешаются (10 – 15 минут).
Фото Damn delicious
- Снимите соус с огня, посыпьте пармезаном и добавьте сливочное масло. Тушите 1 минуту. Далее сдобрите солью и перцем.
- Ароматный, сытный мясной соус с томатами готов.
Приятного аппетита!