Обогатит любое блюдо: рецепт мясного соуса с томатами

25 января 2022 , 16:17
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Источник:

Damn delicious

Ищете вкусный и легкий соус, который подойдет к любому гарниру? Мы подобрали замечательный сытный соус с говяжьим фаршем, томатами и пармезаном. А легкие нотки сельдерея только дополнят его необычайный вкус.

Рецепт мясного соуса с томатами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

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Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 500 граммов нежирного говяжьего фарша;
– 1 небольшая луковица;
– 1 стебель сельдерея;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– ¼ стакана томатной пасты;
– ¼ стакана красного сухого вина;
– 1 банка консервированных измельченных помидоров;
– ½ чайной ложки сахара;
– ¼ стакана тертого пармезана;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– соль;
– свежемолотый черный перец.

Приготовление:

  1. Нарежьте маленькими кубиками лук, сельдерей и чеснок.
  1. Разогрейте большую сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала говяжий фарш – далее лук и сельдерей.
  1. Перемешайте чеснок, орегано и базилик, обжарьте на сковородке до появления аромата (1 минуту). Перемешайте с томатной пастой. Влейте вино.
  1. Перемешайте нарезанные кусочками помидоры и сахар, доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите, пока вкусы не смешаются (10 – 15 минут).


Фото Damn delicious

  1. Снимите соус с огня, посыпьте пармезаном и добавьте сливочное масло. Тушите 1 минуту. Далее сдобрите солью и перцем.
  1. Ароматный, сытный мясной соус с томатами готов.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак