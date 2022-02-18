Лимонный кекс – отличный выбор, когда нужно приготовить что-то вкусненькое из недорогих ингредиентов и без особого труда. Этот домашний десерт никогда не приедается!

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Тем более что его можно готовить каждый раз чуточку иначе: поливать глазурью или шоколадом, а то и просто присыпать сахарной пудрой.

Рецепт лимонного кекса от Евгения Клопотенко

Время: 1 час 10 хвилин

Порций: 6

Лимонное наслаждение / Фото Pixabay

Ингредиенты

250 грамм муки + еще немного для "французской рубашки";

1 чайная ложка разрыхлителя;

цедра 2 лимонов и сок половины лимона;

полчайной ложки соли;

100 грамм сливочного масла (82,5%) и 20 грамм для смазывания формы;

150 грамм сахара;

2 яйца;

1 чайная ложка ванильного сахара;

125 грамм сметаны (20%).

Пригототвление

Включаем духовку на 180 градусов и оставляем разогреваться. Достаем сливочное масло, чтобы оно стало мягким. Натираем цедру лимонов. В миску кладем масло, добавляем 150 грамм сахара, цедру лимонов и соль. Взбиваем до состояния крема. Добавляем яйца, сметану и продолжаем взбивать. В процессе добавляем сок лимона. Добавляем муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Взбиваем до однородности на средних оборотах. Делаем "французскую рубашку": смазываем дно и бока формы маслом, а затем немного присыпаем мукой. Перекладываем массу в форму для кекса. Выпекаем кекс 45 минут. После этого еще 30 минут не открываем дверцу духовки, чтобы тесто не осело из-за перепада температур. Затем кекс должен остыть в форме.

Приятного аппетита!