Смачний кекс є завжди чудовим вибором у моменти, коли треба приготувати десерт без особливих зусиль та інгредієнтів. Разом з тим його чудовий смак здатен потішити кожного, хто любить поласувати солоденьким.

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Також кекс доволі універсальний, тому його можна покрити глазур'ю або шоколадом.

Рецепт лимонного кексу від Євгена Клопотенка

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 6

Лимонна насолода / Фото Pixabay

Інгредієнти

250 грам борошна + ще трішки для французької сорочки;

1 чайна ложка розпушувача;

цедра 2 лимонів та сік половини лимона;

пів чайної ложки солі;

100 грам вершкового масла (82,5%) та 20 грам для змащування форми;

150 грам цукру;

2 яйця;

1 чайна ложка ванільного цукру;

125 грам сметани (20%).

Приготування

Вмикаємо духовку на 180 градусів та залишаємо розігріватися. Дістаємо вершкове масло, щоб воно стало м'яким. Натираємо цедру лимонів. У миску кладемо масло, додаємо 150 грам цукру, цедру лимонів та сіль. Збиваємо до стану крему. Додаємо яйця, сметану і продовжуємо збивати. У процесі додаємо сік лимона. Додаємо борошно, ванільний цукор та розпушувач. Збиваємо до однорідності на середніх оборотах. Робимо "французьку сорочку": змащуємо дно і боки форми маслом, а потім трішки притрушуємо борошном. Перекладаємо масу у форму для кексу. Випікаємо кекс 45 хвилин. Після цього ще 30 хвилин не відкриваємо дверцята духовки, щоб тісто не осіло через перепад температур. Потім кекс мусить охолонути у формі.

Смачного!