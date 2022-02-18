Подсластим холодную погоду: лимонный кекс от Евгения Клопотенко
18 февраля 2022 , 11:34Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Зима не торопится сдавать свои позиции. Впрочем, горячий кофе с ароматным лимонным кексом сделают последние зимние дни светлее и теплее. Будем ждать весну со вкусом!
Лимонный кекс – отличный выбор, когда нужно приготовить что-то вкусненькое из недорогих ингредиентов и без особого труда. Этот домашний десерт никогда не приедается!
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Тем более что его можно готовить каждый раз чуточку иначе: поливать глазурью или шоколадом, а то и просто присыпать сахарной пудрой.
Рецепт лимонного кекса от Евгения Клопотенко
Время: 1 час 10 хвилин
Порций: 6
Лимонное наслаждение / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 250 грамм муки + еще немного для "французской рубашки";
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- цедра 2 лимонов и сок половины лимона;
- полчайной ложки соли;
- 100 грамм сливочного масла (82,5%) и 20 грамм для смазывания формы;
- 150 грамм сахара;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 125 грамм сметаны (20%).
Пригототвление
- Включаем духовку на 180 градусов и оставляем разогреваться.
- Достаем сливочное масло, чтобы оно стало мягким. Натираем цедру лимонов.
- В миску кладем масло, добавляем 150 грамм сахара, цедру лимонов и соль. Взбиваем до состояния крема.
- Добавляем яйца, сметану и продолжаем взбивать. В процессе добавляем сок лимона.
- Добавляем муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Взбиваем до однородности на средних оборотах.
- Делаем "французскую рубашку": смазываем дно и бока формы маслом, а затем немного присыпаем мукой.
- Перекладываем массу в форму для кекса.
- Выпекаем кекс 45 минут. После этого еще 30 минут не открываем дверцу духовки, чтобы тесто не осело из-за перепада температур. Затем кекс должен остыть в форме.
Приятного аппетита!