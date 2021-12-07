Полезно и невероятно вкусно: рецепт домашнего йогурта для здоровья и фигуры
7 декабря 2021 , 10:35Читати новину українською
Источник:24 канал
Наступила зима, следовательно, контроль за количеством пищи несколько ослабляется. Не стоит считать все калории – нужно просто употреблять полезную пищу.
Домашний йогурт – это то, что просто необходимо иметь в холодильнике. В сочетании с фруктами он станет отличным завтраком или перекусом, а также это просто удивительная заправка для салатов.
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Для его приготовления нужно немного времени и усилий, но поверьте – жалеть вам вряд ли придется.
Рецепт домашнего йогурта
Полезно и питательно / Фото Pinterest
Ингредиенты
- молоко (жирность как минимум 2,5%)
- закваска (с расчетом 100 миллитров или 0,5 грама на 1 литр молока)
Приготовление
- Нагреваем молоко до температуры 41 – 45 градусов, это идеальные условия для бактерий. Если хотите более густую консистенцию йогурта – можете нагреть молоко, чтобы начала выкипать вода, а затем остудить. Главное условие – молоко не должно закипеть.
- Закваску разводим в небольшой части молока.
- Процеживаем молоко, чтобы не было пенки и перемешиваем с тем, в которое добавили закваску. Посуда для приготовления йогурта должна быть чистой и не металлической.
- Закрываем посуду крышкой, обертываем чем-нибудь теплым и оставляем на 7 – 9 часов. Не трогаем посуду до того, как йогурт станет густым.
- После приготовления следует поместить йогурт в холодильник, чтобы остановить рост бактерий. В холодильнике такой домашний йогурт может храниться до 7 дней.
Приятного аппетита!