Домашний йогурт – это то, что просто необходимо иметь в холодильнике. В сочетании с фруктами он станет отличным завтраком или перекусом, а также это просто удивительная заправка для салатов.

Не пропустите Каким должен быть рацион зимой: полезные советы для вашего здоровья и фигуры

Для его приготовления нужно немного времени и усилий, но поверьте – жалеть вам вряд ли придется.

Рецепт домашнего йогурта

Полезно и питательно / Фото Pinterest

Ингредиенты

молоко (жирность как минимум 2,5%)

закваска (с расчетом 100 миллитров или 0,5 грама на 1 литр молока)

Приготовление

Нагреваем молоко до температуры 41 – 45 градусов, это идеальные условия для бактерий. Если хотите более густую консистенцию йогурта – можете нагреть молоко, чтобы начала выкипать вода, а затем остудить. Главное условие – молоко не должно закипеть. Закваску разводим в небольшой части молока. Процеживаем молоко, чтобы не было пенки и перемешиваем с тем, в которое добавили закваску. Посуда для приготовления йогурта должна быть чистой и не металлической. Закрываем посуду крышкой, обертываем чем-нибудь теплым и оставляем на 7 – 9 часов. Не трогаем посуду до того, как йогурт станет густым. После приготовления следует поместить йогурт в холодильник, чтобы остановить рост бактерий. В холодильнике такой домашний йогурт может храниться до 7 дней.

Приятного аппетита!