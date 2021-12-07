Домашній йогурт – це те, що просто необхідно мати у холодильнику. У поєднанні з фруктами він стане чудовим сніданком або перекусом, а також це просто дивовижна заправка для салатів.

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Для його приготування потрібно трішки часу та зусиль, але повірте – шкодувати вам навряд чи доведеться.

Рецепт домашнього йогурту

Корисно та поживно / Фото Pinterest

Інгредієнти

молоко (жирність як мінімум 2,5%)

закваска (з розрахунком 100 мілілітрів або 0,5 грама на 1 літр молока)

Приготування

Нагріваємо молоко до температури в 41 – 45 градусів, це ідеальні умови для бактерій. Якщо хочете більш густу консистенцію йогурта – можете нагріти молоко, щоб почала википати вода, а потім остудити. Головна умова – молоко не має закипіти. Закваску зрозводимо у невеликій частині молока. Проціджуємо молоко, щоб не було пінки, та перемішуємо з тим, в яке додали закваску. Посуд для приготування йогурту має бути чистим та не металічним. Закриваєм посуд кришкою, обгортаємо чимось теплим та залишаємо на 7 – 9 годин. Не рухаємо посуд до того, як йогурт стане густим. Після приготування потрібно помістити йогурт в холодильник, щоб зупинити ріст бактерій. У холодильнику такий домашній йогурт може зберігатися до 7 днів.

Смачного!