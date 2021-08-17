Конфеты из нута – замечательная альтернатива магазинным сладостям. В домашних конфетах не будет никаких сахара и консервантов, они не навредят вашей фигуре, наоборот, принесут ей только пользу.

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Рецепт конфет из нута

  • Время: 60 минут + 10 на замачивание и приготовление нута
  • Порции: 4

цукерки
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

Приготовление:

  1. Для приготовления нута заранее замочите его на 8 часов в воде.

нут
Замоченный нут / Фото Кухар

  1. Отварите нут до готовности в кипящей воде. Готовый нут должен быть мягким.
  2. Охладите нут. Соедините его с арахисовой пастой, ягодным пюре и перемешайте.

цукерки
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

  1. Сформируйте из однородной массы шарики размером с грецкий орех.

цукерки
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

  1. На выбор запанируйте конфеты в кунжуте, керобе или кокосовой стружке. Отправьте сформированные конфеты в холодильник на 10 – 15 минут.

цукерки
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

  1. Растопите шоколад на паровой бане. Переложите его в кондитерский мешок и полейте конфеты.
  2. Отправьте готовые конфеты в холодильник охладиться на 20 – 30 минут.
  3. Полезные конфеты готовы. Приятного аппетита!