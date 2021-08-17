Конфеты из нута – замечательная альтернатива магазинным сладостям. В домашних конфетах не будет никаких сахара и консервантов, они не навредят вашей фигуре, наоборот, принесут ей только пользу.

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Рецепт конфет из нута

Время: 60 минут + 10 на замачивание и приготовление нута

60 минут + 10 на замачивание и приготовление нута Порции: 4



Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

Ингредиенты:

– 250 г нута;

– 2 ст. л. арахисовой пасты;

– 80-90 г черного шоколада 80%;

– цедра лимона;

– 50 – 80 г ягодного пюре (малины или клубники);

– кэроб, кокосовая стружка, кунжут на ваш вкус.

Приготовление:

Для приготовления нута заранее замочите его на 8 часов в воде.



Замоченный нут / Фото Кухар

Отварите нут до готовности в кипящей воде. Готовый нут должен быть мягким.

Охладите нут. Соедините его с арахисовой пастой, ягодным пюре и перемешайте.



Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

Сформируйте из однородной массы шарики размером с грецкий орех.



Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

На выбор запанируйте конфеты в кунжуте, керобе или кокосовой стружке. Отправьте сформированные конфеты в холодильник на 10 – 15 минут.



Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers