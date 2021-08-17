Конфеты из нута – замечательная альтернатива магазинным сладостям. В домашних конфетах не будет никаких сахара и консервантов, они не навредят вашей фигуре, наоборот, принесут ей только пользу.
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Рецепт конфет из нута
- Время: 60 минут + 10 на замачивание и приготовление нута
- Порции: 4
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers
Приготовление:
- Для приготовления нута заранее замочите его на 8 часов в воде.
Замоченный нут / Фото Кухар
- Отварите нут до готовности в кипящей воде. Готовый нут должен быть мягким.
- Охладите нут. Соедините его с арахисовой пастой, ягодным пюре и перемешайте.
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers
- Сформируйте из однородной массы шарики размером с грецкий орех.
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers
- На выбор запанируйте конфеты в кунжуте, керобе или кокосовой стружке. Отправьте сформированные конфеты в холодильник на 10 – 15 минут.
Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers
- Растопите шоколад на паровой бане. Переложите его в кондитерский мешок и полейте конфеты.
- Отправьте готовые конфеты в холодильник охладиться на 20 – 30 минут.
- Полезные конфеты готовы. Приятного аппетита!