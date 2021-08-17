Цукерки з нуту – чудова альтернатива магазинним солодощам. У домашніх цукерках не буде жодних цукру та консервантів, вони не зашкодять вашій фігурі, навпаки, принесуть їй тільки користь.
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Рецепт цукерок з нуту
- Час: 60 хвилин + 10 на замочування і приготування нуту
- Порції: 4
Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers
Приготування:
- Для приготування нуту заздалегідь замочіть його на 8 годин у воді.
Замочений нут / Фото Кухар
- Відваріть нут до готовності у киплячій воді. Готовий нут повинен бути м'яким.
- Охолодіть нут. З'єднайте його з арахісовою пастою, ягідним пюре та перемішайте.
Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers
- Сформуйте з однорідної маси кульки розміром з волоський горіх.
Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers
- На вибір запаніруйте цукерки у кунжуті, керобі або кокосовій стружці. Відправте сформовані цукерки в холодильник на 10 – 15 хвилин.
Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers
- Розтопіть шоколад на паровій бані. Перекладіть його в кондитерський мішок та полийте цукерки.
- Відправте готові цукерки в холодильник охолодитися на 20 – 30 хвилин.
- Корисні цукерки готові. Смачного!