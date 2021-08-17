Сладко и диетически: полезные конфеты из нута, которые не повредят вашей фигуре

17 августа 2021 , 15:55
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Fat Killers

Питаться правильно не означает отказа от сладкого. Приготовьте сладкие конфеты из нута и ягодного пюре с посыпкой на выбор и убедитесь в этом сами!

Конфеты из нута – замечательная альтернатива магазинным сладостям. В домашних конфетах не будет никаких сахара и консервантов, они не навредят вашей фигуре, наоборот, принесут ей только пользу.

Читайте также Формула здорового питания: немного мяса, в изобилии злаков и много овощей

Рецепт конфет из нута

  • Время: 60 минут + 10 на замачивание и приготовление нута
  • Порции: 4


Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

Ингредиенты:
– 250 г нута;
– 2 ст. л. арахисовой пасты;
– 80-90 г черного шоколада 80%;
– цедра лимона;
– 50 – 80 г ягодного пюре (малины или клубники);
– кэроб, кокосовая стружка, кунжут на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Для приготовления нута заранее замочите его на 8 часов в воде.


Замоченный нут / Фото Кухар

  1. Отварите нут до готовности в кипящей воде. Готовый нут должен быть мягким.
     
  2. Охладите нут. Соедините его с арахисовой пастой, ягодным пюре и перемешайте.


Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

  1. Сформируйте из однородной массы шарики размером с грецкий орех.


Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

  1. На выбор запанируйте конфеты в кунжуте, керобе или кокосовой стружке. Отправьте сформированные конфеты в холодильник на 10 – 15 минут.


Готовые конфеты из нута / Фото со страницы Fat Killers

  1. Растопите шоколад на паровой бане. Переложите его в кондитерский мешок и полейте конфеты.
     
  2. Отправьте готовые конфеты в холодильник охладиться на 20 – 30 минут.
     
  3. Полезные конфеты готовы. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак