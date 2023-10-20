Полезные сладкие блюда, которые можно есть на завтрак
Если вы, как мы, жить не можете без сладкого – предлагаем обратить внимание на эти варианты завтраков. Они не только зарядят энергией и позитивом в день, но и не помешают фигуре.
24 канал подготовил подборку блюд, которые идеально подойдут к завтраку и не навредят фигуре. Конечно, все зависит еще и от времени потребления блюд и ингредиентов, которые вы выберете. Но если есть сладкие блюда до 12 часов дня – они пойдут только на пользу.
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Выбирайте вариант завтрака, который вам нравится, или готовьте все три.
Чиа пудингИнгредиенты:
– 400 мл кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);
– 40 г семян чиа;
– 20 г меда или кокосового сахара;
– фрукты.
Приготовление:
- Залейте семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом по выбору, тщательно перемешайте ингредиенты.
- Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте.
Чиа пудинг / Фото delicious plate
- Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8-10 часов.
- Мелко нашинкуйте выбранные фрукты или ягодами кубиками.
- Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные фрукты или ягоды, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо фруктами или ягодами.
Домашний сыр с сухофруктами и йогуртомИнгредиенты:
– домашний кисломолочный творог;
– мед;
– сухофрукты;
– греческий йогурт без наполнителя.
Приготовление:
- Разминаем творог с йогуртом и поливаем медом.
- Нарезаем сухофрукты кусочками.
Сыр с фруктами / Фото apartment therapy
- Выкладываем все в мисочку или стакан чередуя слои.
Гранола с молокомИнгредиенты:
– гранола;
– молоко;
– бананы.
Приготовление:
- Выкладываем домашнюю гранолу в порционные миски и заливаем теплым молоком. Оставляем на 5 минут.
- Нарезаем бананы или другие любимые фрукты.
Гранола с молоком / Фото sam does her best
- Добавляем в блюдо и сразу подаем на стол.
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