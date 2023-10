Полезные сладкие блюда, которые можно есть на завтрак

Если вы, как мы, жить не можете без сладкого – предлагаем обратить внимание на эти варианты завтраков. Они не только зарядят энергией и позитивом в день, но и не помешают фигуре.

24 канал подготовил подборку блюд, которые идеально подойдут к завтраку и не навредят фигуре. Конечно, все зависит еще и от времени потребления блюд и ингредиентов, которые вы выберете. Но если есть сладкие блюда до 12 часов дня – они пойдут только на пользу.

Выбирайте вариант завтрака, который вам нравится, или готовьте все три.

Чиа пудинг

– 400 мл кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);– 40 г семян чиа;– 20 г меда или кокосового сахара;– фрукты.

Приготовление:

Залейте семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом по выбору, тщательно перемешайте ингредиенты.

Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте.



Чиа пудинг / Фото delicious plate

Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8-10 часов.

Мелко нашинкуйте выбранные фрукты или ягодами кубиками.

Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные фрукты или ягоды, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо фруктами или ягодами.

Домашний сыр с сухофруктами и йогуртом

– домашний кисломолочный творог;– мед;– сухофрукты;– греческий йогурт без наполнителя.

Приготовление:

Разминаем творог с йогуртом и поливаем медом.

Нарезаем сухофрукты кусочками.



Сыр с фруктами / Фото apartment therapy

Выкладываем все в мисочку или стакан чередуя слои.

Гранола с молоком

– гранола;– молоко;– бананы.

Приготовление:

Выкладываем домашнюю гранолу в порционные миски и заливаем теплым молоком. Оставляем на 5 минут.

Нарезаем бананы или другие любимые фрукты.



Гранола с молоком / Фото sam does her best

Добавляем в блюдо и сразу подаем на стол.

Приятного аппетита!

