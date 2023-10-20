Корисні солодкі страви, які можна їсти на сніданок
Якщо ви, як і ми, жити не можете без солодкого – пропонуємо звернути увагу на ці варіанти сніданків. Вони не тільки зарядять енергією та позитивом на день, а й не зашкодять фігурі.
24 канал підготував підбірку страв, які ідеально підійдуть до сніданку та не нашкодять фігурі. Звичайно, що все залежить ще й від часу споживання страв та інгредієнтів, які ви оберете. Але якщо їсти солодкі страви до 12 години дня – вони підуть тільки на користь.
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Обирайте варіант сніданку, який вам довподоби, або готуйте всі три.
Чіа пудингІнгредієнти:
– 400 мл кокосового молока (апельсиновий сік або грецький йогурт);
– 40 г насіння чіа;
– 20 г меду або кокосового цукру;
– фрукти.
Приготування:
- Залийте насіння чіа кокосовим молоком або апельсиновим соком чи грецьким йогуртом на вибір, ретельно перемішайте інгредієнти.
- Додайте до них підсолоджувач: мед або кокосовий цукор та знову перемішайте.
Чіа пудинг / Фото the delicious plate
- Накрийте миску шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 8 – 10 годин.
- Дрібно наріжте обрані фрукти чи ягодами кубиками.
- Підготуйте склянки для чіа-пудингу. Розкладіть його в них, зверху викладіть нарізані фрукти чи ягоди, далі знову кілька ложок пудингу. Прикрасьте страву фруктами чи ягодами.
Домашній сир з сухофруктами та йогуртомІнгредієнти:
– домашній кисломолочний сир;
– мед;
– сухофрукти;
– грецький йогурт без наповнювача.
Приготування:
- Розминаємо домашній сир з йогуртом та поливаємо медом.
- Нарізаємо сухофрукти шматочками.
Сир з фруктами / Фото apartment therapy
- Викладаємо все у мисочку чи склянку чергуючи шари.
Гранола з молокомІнгредієнти:
– гранола;
– молоко;
– банани.
Приготування:
- Викладаємо домашню гранолу у порційні миски та заливаємо теплим молоком. Залишаємо на 5 хвилин.
- Нарізаємо банани, або інші улюблені фрукти.
Гранола з молоком / Фото sam does her best
- Додаємо до страви та одразу подаємо до столу.
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