Корисні солодкі страви, які можна їсти на сніданок

20 жовтня 2023, 09:41
Читать новость на русском

Якщо ви, як і ми, жити не можете без солодкого – пропонуємо звернути увагу на ці варіанти сніданків. Вони не тільки зарядять енергією та позитивом на день, а й не зашкодять фігурі.

24 канал підготував підбірку страв, які ідеально підійдуть до сніданку та не нашкодять фігурі. Звичайно, що все залежить ще й від часу споживання страв та інгредієнтів, які ви оберете. Але якщо їсти солодкі страви до 12 години дня – вони підуть тільки на користь.

Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити

Обирайте варіант сніданку, який вам довподоби, або готуйте всі три.

Чіа пудинг

Інгредієнти:
– 400 мл кокосового молока (апельсиновий сік або грецький йогурт);
– 40 г насіння чіа;
– 20 г меду або кокосового цукру;
– фрукти.

Приготування:

  • Залийте насіння чіа кокосовим молоком або апельсиновим соком чи грецьким йогуртом на вибір, ретельно перемішайте інгредієнти.
  • Додайте до них підсолоджувач: мед або кокосовий цукор та знову перемішайте.


Чіа пудинг / Фото the delicious plate

  • Накрийте миску шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 8 – 10 годин.
  • Дрібно наріжте обрані фрукти чи ягодами кубиками.
  • Підготуйте склянки для чіа-пудингу. Розкладіть його в них, зверху викладіть нарізані фрукти чи ягоди, далі знову кілька ложок пудингу. Прикрасьте страву фруктами чи ягодами.

Домашній сир з сухофруктами та йогуртом

Інгредієнти:
 – домашній кисломолочний сир;
 – мед;
 – сухофрукти;
 – грецький йогурт без наповнювача.

Приготування:

  • Розминаємо домашній сир з йогуртом та поливаємо медом.
  • Нарізаємо сухофрукти шматочками.


Сир з фруктами / Фото apartment therapy

  • Викладаємо все у мисочку чи склянку чергуючи шари.

Гранола з молоком

Інгредієнти:
 – гранола;
 – молоко;
 – банани.

Приготування:

  • Викладаємо домашню гранолу у порційні миски та заливаємо теплим молоком. Залишаємо на 5 хвилин.
  • Нарізаємо банани, або інші улюблені фрукти.


Гранола з молоком / Фото sam does her best

  • Додаємо до страви та одразу подаємо до столу.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати корисні цукерки з шоколадом та морквою.
Автор: Богданна Рибак