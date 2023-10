Корисні солодкі страви, які можна їсти на сніданок

Якщо ви, як і ми, жити не можете без солодкого – пропонуємо звернути увагу на ці варіанти сніданків. Вони не тільки зарядять енергією та позитивом на день, а й не зашкодять фігурі.

24 канал підготував підбірку страв, які ідеально підійдуть до сніданку та не нашкодять фігурі. Звичайно, що все залежить ще й від часу споживання страв та інгредієнтів, які ви оберете. Але якщо їсти солодкі страви до 12 години дня – вони підуть тільки на користь.

Обирайте варіант сніданку, який вам довподоби, або готуйте всі три.

Чіа пудинг

– 400 мл кокосового молока (апельсиновий сік або грецький йогурт);– 40 г насіння чіа;– 20 г меду або кокосового цукру;– фрукти.

Приготування:

Залийте насіння чіа кокосовим молоком або апельсиновим соком чи грецьким йогуртом на вибір, ретельно перемішайте інгредієнти.

Додайте до них підсолоджувач: мед або кокосовий цукор та знову перемішайте.



Чіа пудинг / Фото the delicious plate

Накрийте миску шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 8 – 10 годин.

Дрібно наріжте обрані фрукти чи ягодами кубиками.

Підготуйте склянки для чіа-пудингу. Розкладіть його в них, зверху викладіть нарізані фрукти чи ягоди, далі знову кілька ложок пудингу. Прикрасьте страву фруктами чи ягодами.

Домашній сир з сухофруктами та йогуртом

– домашній кисломолочний сир;– мед;– сухофрукти;– грецький йогурт без наповнювача.

Приготування:

Розминаємо домашній сир з йогуртом та поливаємо медом.

Нарізаємо сухофрукти шматочками.



Сир з фруктами / Фото apartment therapy

Викладаємо все у мисочку чи склянку чергуючи шари.

Гранола з молоком

– гранола;– молоко;– банани.

Приготування:

Викладаємо домашню гранолу у порційні миски та заливаємо теплим молоком. Залишаємо на 5 хвилин.

Нарізаємо банани, або інші улюблені фрукти.



Гранола з молоком / Фото sam does her best

Додаємо до страви та одразу подаємо до столу.

Смачного!

