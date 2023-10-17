При этом важно, чтобы осеннее меню было вкусным и сытным. А основу первых блюд составляли сезонные продукты, информирует 24 Канал.
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Чтобы ускорить приготовление супов, сделать их наваристыми и ароматными, советуем обратить внимание на ТМ "Бащинский". Колбаски, грудинка и куриное филе от производителя удачно сочетаются с овощами и специями. Так что каждый сможет без лишних усилий приготовить идеальный осенний суп, который согреет в холодное время года.
А чтобы приготовление первых блюд стало еще легче, делимся тремя пошаговыми рецептами на любой вкус.
Суп с колбасками и картофелем
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Суп с колбасками / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Наливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь. Очищаем картофель и морковь, нарезаем небольшими кусочками и добавляем в кастрюлю.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавляем нарезанные кусочками колбаски и продолжаем жарить еще 3 – 4 минуты.
- Добавляем зажарку в кастрюлю. Сдабриваем специями, высыпаем стручковую фасоль и нарезанные кусочками томаты.
- Варим суп еще 10 минут до готовности. Перед подачей можно посыпать блюдо зеленью (по желанию).
Борщ с грудинкой и черносливом
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Борщ с черносливом / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Нарезаем кубиками грудку, обжариваем в кастрюле до корочки. Добавляем мелко нарезанный лук и жарим до прозрачности еще 4 минуты.
- Вливаем воду. Нарезаем очищенный картофель, морковь кубиками и добавляем в кастрюлю. Варим до полуготовности.
- Добавляем капусту, далее томаты в собственном соке и специи. Когда овощи полностью готовы – добавляем нарезанную тонкой соломкой свеклу (ее можно натереть на мелкой терке) и доводим до кипения. Выключаем огонь и выжимаем зубчики чеснока.
- Разрезаем чернослив половинками и отправляем в борщ.
- Посыпаем все мелко нарезанной зеленью петрушки и закрываем крышкой.
- Даем борщу настояться 20 минут. Подаем к столу со сметаной.
Суп с куриным филе и сливками
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Суп с куриным филе / Фото Shutterstock
Приготовление:
- В кастрюле с небольшим количеством масла обжариваем мелко нарезанный кубиками лук, затем наливаем воду на суп. Вбрасываем лавровый лист.
- Постепенно добавляем в суп нарезанный кубиками картофель, морковь.
- Куриное филе нарезаем произвольными кусочками, отправляем в суп. Сдабриваем все специями и перемешиваем.
- В конце добавляем сыр и готовим суп, пока он не расплавится.
- Посыпаем готовое блюдо измельченной зеленью петрушки и подаем на стол.
Приятного аппетита!