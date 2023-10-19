Конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами – настоящее открытие для любителей правильного питания. В состав сладостей не входит добавленный сахар и от этого они становятся не только более вкусными, но и полезными.
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Такие домашние сладости отличная альтернатива магазинным. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.
Рецепт шоколадных конфет из моркови и фиников
- Время: 45 минут
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Вынимаем из фиников косточки, очищенную морковь натираем на мелкой терке.
- Хлебцы измельчаем, оставляем среднюю фракцию.
- Добавляем к хлебцам натертую морковь, финики, орехи, кокосовую стружку, корицу и измельчаем все до однородной массы.
- Добавляем к этой массе кленовый сироп, перемешиваем и формируем шарики.
- Растапливаем шоколад, вымачиваем в нем наши шарики и ставим в холодильник застывать.
- Вынимаем конфеты из холодильника и пробуем.
Приятного аппетита!