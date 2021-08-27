Полезный комплекс: что нужно есть в конце лета

Уже вскоре лето уступит место осени, и наша жизнь снова ускорит темп. Это может вызвать большой стресс, бороться с которым поможет правильное питание.

Хорошая еда – один из лучших антидепрессантов. Давайте посмотрим, что поможет нам легко влиться в похолодание и изменение графика.

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Шпинат

Наша любимая зелень богата фолиевой кислотой, которая уменьшает уровень стресса. Также в шпинате много магния, который положительно влияет на нервную систему.

Рецептов использования шпината очень много / Фото Pixabay

Рыба

Омега-3 жирные кислоты – это то, чем славится морская рыба. Они помогают нормализовать все процессы в организме и повышают настроение. Вместе с тем рыбий жир хорошо помогает памяти, а от такого "допинга" вряд ли кто-то откажется.

Рыба – всегда удачный вариант для трапезы / Фото Pixabay

Орехи

Еще один обязательный ингредиент для памяти. В них также много жирных кислот, а также витаминов В и Е, которые активно способствуют преодолению стресса. Орехи легко всегда держать под рукой, что придает им привлекательности в качестве легкого перекуса.

Орехи можно подобрать на любой вкус / Фото Pixabay