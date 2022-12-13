Палюшки фри – рецепт, который не оставит равнодушным никого

Во время Рождественского поста не терпится съесть чего-то жареного, не слишком полезного, но такого любимого.

Предлагаем вам не нарушать пост и приготовить палюшки из картофеля, но чтобы довершить вкус – добавляем к ним сыр и жарим в масле.

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Внешне они похожи на популярные крокеты, но вкус точно украинский. Относительно сыра, его можно брать разный: твердый сыр по типу голландского, или моцареллу или пармезан.

Подавайте картофельные палюшки со сметаной, соусом с чесноком или кетчупом. Они все равно будут хорошо смаковать с любым из них.

Рецепт картофельных палюшек фри

Время: 45 – 50 минут

45 – 50 минут Порции: 2

– 2 большие картофелины;– 100 граммов сыра моцарелла;– 1 куриное яйцо;– 100 – 150 граммов пшеничной муки;– соль.

Приготовление:

Отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности. Для блюда можно использовать и вчерашний картофель, правда, тогда нужно добавить больше муки для теста.

Процедите воду из картофеля, разомните ее в пюре и оставьте охладиться.

Добавляем яйцо, натертый сыр, муку и по вкусу можно посолить. Замешиваем тесто, если оно будет липнуть в руки – добавьте еще муки.

Делим тесто на четыре части, скручиваем колбаску и прижимаем рукой. Разделяем на маленькие полоски, затем эти полоски делим еще на две и скручиваем. Кладем в заморозку на 15 минут.

Нагреваем масло в глубокой сковороде и обжариваем до золотого цвета. Они должны получиться мягкие и хрустящие одновременно. Далее кладем в миску и если нужно подсаливаем.

Приятного тебе аппетита!