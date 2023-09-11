Не компот: что пили украинцы в древности

Если первое, что пришло вам в голову это компот или водка – вы ошибаетесь. Украинцы издавна любили изысканные и наполненные вкусами напитки, на основе меда, ягод или фруктов.

24 канал п подготовил интересные варианты напитков, о которых вы возможно и не слышали, или же захочет их обязательно попробовать со временем.

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Украинское застолье всегда содержит многовкусных и ароматных напитков: как алкогольных, так и нет. Среди самых популярных обычно есть компот или кисель, а с содержанием алкоголя – разнообразные наливки и медовухи.

Медовуха и муселец

Мед использовали в кулинарии еще издавна, а в напитках он стал популярен еще со времен Киевской Руси. Именно из пчелиного меда изготовляли медовуху. В зависимости от времени выдержки напиток был слабее или крепче.

Популярным напитком был и муселец – это медовая наливка. К проваренному с водой меду добавляли ягоды из наливки. Чтобы напиток стал хмельным, ему давали настояться около десяти дней.

Живое пиво

Пиво – второй по популярности алкогольный напиток, употребляемый украинцами. В древности его варили без хмеля, а уже потом приравняли к алкоголю (когда начали добавлять хмель и солод).

Сегодня пиво тоже занимает большое место среди любимых напитков украинцев, особенно живое, сваренное по всем правилам и традициям пивоварение.

Наливки и настойки

Варенуха – этот напиток готовили из компота сушеных слив и груш. Его настаивали ночь, процеживали, добавляли к нему красный перец, мяту, душицу и чабрец. Затем добавляли мед и парили в печи. Именно этот напиток долгое время заменял на столах водку, употребляемую не очень часто.

Спожитель – своеобразный напиток, который нужно было взбалтывать. Для его приготовления смешивали корицу, мускатный орех, гвоздику, шафран и ваниль. Он настаивался две недели, но нужно было постоянно взбалтывать. Затем настойку варили с сахаром и подавали на стол охлажденной.