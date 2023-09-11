24 канал підготував цікаві варіанти напоїв, про які ви можливо й не чули, або ж закортить їх обов'язково спробувати з часом.

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Українське застілля завжди містить багатосмачних та ароматних напоїв: як алкогольних, так і ні. Серед найпопулярніших звичайно є узвар чи кисіль, а з вмістом алкоголю – різноманітні наливки та медовухи.

Медовуха і муселець

Мед використовували в кулінарії ще здавна, а в напоях він став популярним ще з часів Київської русі. Саме з бджолиного меду виготовляли медовуху. Залежно від часу витримки напій був слабшим або міцнішим.

Популярним напоєм був і муселець – це медова наливка. До провареного з водою меду додавали ягоди з наливки. Щоб напій став хмільним, йому давали настоятись близько десяти днів.

Живе пиво

Пиво – другий за популярністю алкогольний напій, який вживали українці. В давнину його варили без хмелю, а вже згодом прирівняли до алкоголю (коли почали додавати хміль та солод).

Сьогодні пиво теж посідає неабияке місце серед улюблених напоїв українців, особливо живе, зварене за всіма правилами та традиціями пивоваріння.

Наливки та настоянки

Варенуха – цей напій готували з узвару сушених слив та груш. Його настоювали ніч, проціджували, додавали до нього червоний перець, м’яту, материнку та чебрець. Потім додавали мед та парили у печі. Саме цей напій довгий час заміняв на столах горілку, яку вживали не дуже часто.

Спотикач – своєрідний напій, який було потрібно збовтувати. Для його приготування змішували корицю, мускатний горіх, гвоздику, шафран та ваніль. Він настоювався два тижні, але потрібно було постійно збовтувати. Потім настоянку варили із цукром і подавали до столу охолодженою.