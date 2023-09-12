24 канал подобрал два самых популярных рецепта маринованных огурцов на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Один – с горчицей, а другой – с кетчупом чили.
Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу
Обязательно закройте несколько баночек на зиму, ведь такая закуска всегда будет желательно столу.
Маринованные огурцы с горчицей
Приготовление:
- Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться.
- Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите.
- На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по полчайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока.
- Если любите острое – добавьте более двух кольц перца чили, или меньше, если нет.
- Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус.
- Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса.
- Каждую банку наполните крутым кипятком и не плотно накройте крышками.
- Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло. Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь. Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды.
- Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились.
- Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки.
Маринованные огурцы с кетчупом чили
Приготовление:
- Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон "попки", чтобы не горчили.
- В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.
- Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки.
- Плотно уложите огурцы в банку.
- Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.
- Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками.
- Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.
- Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место.
Приятного аппетита!