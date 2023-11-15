Любимое блюдо итальянцев и не только: приготовьте лазанью – простую и очень вкусную
Источник:Евгений Клопотенко
Лазанья уже давно стала любимым блюдом не только итальянцев или американцев, но и жителей многих стран мира. Ведь сделать ее не сложно, а результат может поразить многих.
Существует множество способов приготовления лазаньи. В частности, в начинку можно добавить шпинат, жареный красный перец, лук порей, соус песто, рикоту, грибы, кабачки или использовать нежирный фарш из курицы или индейки.
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Пошаговый рецепт итальянской лазаньи
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты для основы:
– 800 – 900 граммов телячьего фарша;
– 1 стакан томатного сока или томатный соус по вкусу;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 репчатый лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 стебля сельдерея;
– 100 миллилитров красного сухого вина;
– 300 граммов твердого сыра;
– 70 граммов пармезана;
– 15 – 16 листов лазаньи;
– 3 веточки базилика для подачи;
– соль и перец по вкусу.
Для соуса бешамель нужно:
– 800 миллилитров – 1 литр молока;
– 80 – 100 граммов сливочного масла (+20 граммов для смазывания формы);
– 80 – 100 граммов муки;
– четверть чайной ложки молотого или натертого мускатного ореха;
– 1 – 2 щепотки соли.
Начинку можно делать из всего, что вам нравится / Фото Unsplash
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов и начните готовить соус бешамель. Растопите на сковороде или сотейнике 80 – 100 граммов сливочного масла и добавьте столько же муки, прожарьте все вместе 3 минуты.
- Тонкой струйкой влейте 0,8 – 1 литр холодного молока, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. На этом этапе очень важно интенсивно помешивать соус венчиком.
- Заварите соус, постоянно помешивая, на среднем огне, пока он не загустеет до состояния жидкой сметаны. Добавьте немного соли по вкусу и четверть чайной ложки молотого мускатного ореха, перемешайте.
- Для соуса болоньезе луковицу и 3 зубчика чеснока нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с 3 столовыми ложками оливкового масла и обжарьте лук с чесноком несколько минут до мягкости лука.
- Стебли сельдерея очистите от грубых волокон и нарежьте тонкими слайсами. Добавьте в сковороду с луком и жарьте все еще 2 – 3 минуты.
- Затем добавьте 800 – 900 грамм фарша и разбейте его на маленькие кусочки деревянной лопаткой. Фарш должен равномерно приготовиться и потемнеть. Добавьте 100 миллилитров красного сухого вина и упарьте в течение 5 минут.
- Влейте 1 стакан томатного сока и тушите смесь еще 5 – 10 минут, чтобы соус упарился вдвое. Вместо томатного сока можно использовать томатный соус – домашний или магазинный. Доведите до вкуса солью и перцем.
- Натрите на большой терке 300 граммов твердого сыра. Возьмите прямоугольную керамическую форму для запекания. Смажьте ее 20 граммами сливочного масла. На дно формы распределите небольшое количество соуса бешамель.
- Выложите листы лазаньи, чтобы они максимально укрыли дно формы. Равномерно распределите на них треть соуса болоньезе с помощью ложки или лопатки.
- Добавьте небольшое количество соуса бешамель, чтобы он равномерно распределился периметром формы. Также равномерно посыпьте третью тертого сыра.
- Накройте листами лазаньи и повторите процедуру сборки 2 – 3 раза в зависимости от высоты формы. Последний слой листьев лазаньи полейте молочным соусом бешамель и посыпьте 70 граммами пармезана, натертым на мелкой терке. Поставьте форму в духовку с температурой 180 градусов на 40 – 50 минут до появления аппетитной румяной корочки.
- Горячую лазанью достаньте из духовки и дайте постоять 15 минут, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу с базиликом листиками и свежемолотым черным перцем.