Існує багато способів приготування лазаньї. Зокрема, у начинку можна додати шпинат, смажений червоний перець, цибулю порей, соус песто, рікоту, гриби, кабачки чи використовувати нежирний фарш з курки або індички.
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Покроковий рецепт італійської лазаньї
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
Начинку можна робити зі всього, що вам подобається / Фото Unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів та почніть готувати соус бешамель. Розтопіть на пательні чи у сотейнику 80 – 100 грамів вершкового масла і додайте стільки ж борошна, просмажте все разом 3 хвилини.
- Тонкою цівкою влийте 0,8 – 1 літр холодного молока, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. На цьому етапі дуже важливо інтенсивно помішувати соус віничком.
- Заваріть соус, постійно помішуючи, на середньому вогні, поки він не загусне до стану рідкої сметани. Додайте трохи солі до смаку і четвертину чайної ложки меленого мускатного горіха, перемішайте.
- Для соусу болоньєзе цибулину і 3 зубчики часнику наріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню з 3 столовими ложками оливкової олії та обсмажте цибулю із часником кілька хвилин, до м'якості цибулі.
- Стебла селери очистьте від грубих волокон і наріжте тонкими слайсами. Додайте до пательні з цибулею і смажте все разом ще 2 – 3 хвилини.
- Потім додайте 800 – 900 грамів фаршу і розбийте його на маленькі шматочки дерев'яною лопаткою. Фарш повинен рівномірно приготуватися і потемнішати. Додайте 100 мілілітрів червоного сухого вина і випарюйте протягом 5 хвилин.
- Влийте 1 склянку томатного соку і тушкуйте суміш ще 5 – 10 хвилин, щоб соус упарився вдвічі. Замість томатного соку можна використати томатний соус – домашній чи магазинний. Доведіть до смаку сіллю і перцем.
- Натріть на великій тертці 300 грамів твердого сиру. Візьміть прямокутну керамічну форму для запікання. Змастіть її 20 грамами вершкового масла. На дно форми розподіліть невелику кількість соусу бешамель.
- Викладіть листи лазаньї, щоб вони максимально вкрили дно форми. Рівномірно розподіліть на них третину соусу болоньєзе за допомогою ложки або лопатки.
- Додайте невелику кількість соусу бешамель, щоб він рівномірно розподілився периметром форми. Також рівномірно посипте третиною тертого твердого сиру.
- Накрийте листами лазаньї та повторіть процедуру складання 2 – 3 рази в залежності від висоти форми. Останній шар листів лазаньї полийте молочним соусом бешамель і посипте 70 грамами пармезану, натертим на дрібній тертці. Поставте форму в духовку з температурою 180 градусів на 40 – 50 хвилин до появи апетитної рум'яної скоринки.
- Гарячу лазанью дістаньте з духовки й дайте постояти 15 хвилин, після чого наріжте порційними шматочками та подавайте до столу з листочками базиліку і свіжомеленим чорним перцем.