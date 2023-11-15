Існує багато способів приготування лазаньї. Зокрема, у начинку можна додати шпинат, смажений червоний перець, цибулю порей, соус песто, рікоту, гриби, кабачки чи використовувати нежирний фарш з курки або індички.

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Покроковий рецепт італійської лазаньї

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для основи:

– 800 – 900 грамів телячого фаршу;

– 1 склянка томатного соку або томатний соус до смаку;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 2 стебла селери;

– 100 мілілітрів червоного сухого вина;

– 300 грамів твердого сиру;

– 70 грамів пармезану;

– 15 – 16 листів лазаньї;

– 3 гілочки базиліка для подачі;

– сіль і перець до смаку. Для соусу бешамель потрібно:

– 800 мілілітрів – 1 літр молока;

– 80 – 100 грамів вершкового масла (+20 грамів для змащування форми);

– 80 – 100 грамів борошна;

– чверть чайної ложки меленого чи натертого мускатного горіха;

– 1 – 2 дрібки солі.



Начинку можна робити зі всього, що вам подобається / Фото Unsplash

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів та почніть готувати соус бешамель. Розтопіть на пательні чи у сотейнику 80 – 100 грамів вершкового масла і додайте стільки ж борошна, просмажте все разом 3 хвилини. Тонкою цівкою влийте 0,8 – 1 літр холодного молока, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. На цьому етапі дуже важливо інтенсивно помішувати соус віничком. Заваріть соус, постійно помішуючи, на середньому вогні, поки він не загусне до стану рідкої сметани. Додайте трохи солі до смаку і четвертину чайної ложки меленого мускатного горіха, перемішайте. Для соусу болоньєзе цибулину і 3 зубчики часнику наріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню з 3 столовими ложками оливкової олії та обсмажте цибулю із часником кілька хвилин, до м'якості цибулі. Стебла селери очистьте від грубих волокон і наріжте тонкими слайсами. Додайте до пательні з цибулею і смажте все разом ще 2 – 3 хвилини. Потім додайте 800 – 900 грамів фаршу і розбийте його на маленькі шматочки дерев'яною лопаткою. Фарш повинен рівномірно приготуватися і потемнішати. Додайте 100 мілілітрів червоного сухого вина і випарюйте протягом 5 хвилин. Влийте 1 склянку томатного соку і тушкуйте суміш ще 5 – 10 хвилин, щоб соус упарився вдвічі. Замість томатного соку можна використати томатний соус – домашній чи магазинний. Доведіть до смаку сіллю і перцем. Натріть на великій тертці 300 грамів твердого сиру. Візьміть прямокутну керамічну форму для запікання. Змастіть її 20 грамами вершкового масла. На дно форми розподіліть невелику кількість соусу бешамель. Викладіть листи лазаньї, щоб вони максимально вкрили дно форми. Рівномірно розподіліть на них третину соусу болоньєзе за допомогою ложки або лопатки. Додайте невелику кількість соусу бешамель, щоб він рівномірно розподілився периметром форми. Також рівномірно посипте третиною тертого твердого сиру. Накрийте листами лазаньї та повторіть процедуру складання 2 – 3 рази в залежності від висоти форми. Останній шар листів лазаньї полийте молочним соусом бешамель і посипте 70 грамами пармезану, натертим на дрібній тертці. Поставте форму в духовку з температурою 180 градусів на 40 – 50 хвилин до появи апетитної рум'яної скоринки. Гарячу лазанью дістаньте з духовки й дайте постояти 15 хвилин, після чого наріжте порційними шматочками та подавайте до столу з листочками базиліку і свіжомеленим чорним перцем.

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