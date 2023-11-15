Существует множество способов приготовления лазаньи. В частности, в начинку можно добавить шпинат, жареный красный перец, лук порей, соус песто, рикоту, грибы, кабачки или использовать нежирный фарш из курицы или индейки.

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Пошаговый рецепт итальянской лазаньи

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 8

Ингредиенты для основы:

– 800 – 900 граммов телячьего фарша;

– 1 стакан томатного сока или томатный соус по вкусу;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 репчатый лук;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 стебля сельдерея;

– 100 миллилитров красного сухого вина;

– 300 граммов твердого сыра;

– 70 граммов пармезана;

– 15 – 16 листов лазаньи;

– 3 веточки базилика для подачи;

– соль и перец по вкусу. Для соуса бешамель нужно:

– 800 миллилитров – 1 литр молока;

– 80 – 100 граммов сливочного масла (+20 граммов для смазывания формы);

– 80 – 100 граммов муки;

– четверть чайной ложки молотого или натертого мускатного ореха;

– 1 – 2 щепотки соли.



Начинку можно делать из всего, что вам нравится / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов и начните готовить соус бешамель. Растопите на сковороде или сотейнике 80 – 100 граммов сливочного масла и добавьте столько же муки, прожарьте все вместе 3 минуты. Тонкой струйкой влейте 0,8 – 1 литр холодного молока, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. На этом этапе очень важно интенсивно помешивать соус венчиком. Заварите соус, постоянно помешивая, на среднем огне, пока он не загустеет до состояния жидкой сметаны. Добавьте немного соли по вкусу и четверть чайной ложки молотого мускатного ореха, перемешайте. Для соуса болоньезе луковицу и 3 зубчика чеснока нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с 3 столовыми ложками оливкового масла и обжарьте лук с чесноком несколько минут до мягкости лука. Стебли сельдерея очистите от грубых волокон и нарежьте тонкими слайсами. Добавьте в сковороду с луком и жарьте все еще 2 – 3 минуты. Затем добавьте 800 – 900 грамм фарша и разбейте его на маленькие кусочки деревянной лопаткой. Фарш должен равномерно приготовиться и потемнеть. Добавьте 100 миллилитров красного сухого вина и упарьте в течение 5 минут. Влейте 1 стакан томатного сока и тушите смесь еще 5 – 10 минут, чтобы соус упарился вдвое. Вместо томатного сока можно использовать томатный соус – домашний или магазинный. Доведите до вкуса солью и перцем. Натрите на большой терке 300 граммов твердого сыра. Возьмите прямоугольную керамическую форму для запекания. Смажьте ее 20 граммами сливочного масла. На дно формы распределите небольшое количество соуса бешамель. Выложите листы лазаньи, чтобы они максимально укрыли дно формы. Равномерно распределите на них треть соуса болоньезе с помощью ложки или лопатки. Добавьте небольшое количество соуса бешамель, чтобы он равномерно распределился периметром формы. Также равномерно посыпьте третью тертого сыра. Накройте листами лазаньи и повторите процедуру сборки 2 – 3 раза в зависимости от высоты формы. Последний слой листьев лазаньи полейте молочным соусом бешамель и посыпьте 70 граммами пармезана, натертым на мелкой терке. Поставьте форму в духовку с температурой 180 градусов на 40 – 50 минут до появления аппетитной румяной корочки. Горячую лазанью достаньте из духовки и дайте постоять 15 минут, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу с базиликом листиками и свежемолотым черным перцем.

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